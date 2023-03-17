親子好去處｜玩轉復活節 精選12個室內外放電活動(附減$50優惠)

復活節不一定要去旅行，留港都可以好好玩！01親子編輯精選12個室內外放電活動，保證小朋友日日都有精彩節目行程。現時01空間推出獨家優惠，憑推廣碼報名減$50！



荃灣Triangle Plus 室內歷險攀爬樂園

Triangle Plus是親子歷險攀爬樂園，位於荃灣PLAZA 88佔地30,000呎的，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，為您帶來獨一無二的親子歷險體驗！Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備，所使用產品及物料，均取得歐盟標準認證，在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導，為您及您的小朋友提供安全可靠的訓練及玩樂環境。1998年於保加利亞創立的Walltopia，為攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌，是目前世界上最具影響力的攀岩牆供應商。【按此立即購票】

+ 4

門票及價錢【按此立即購票】星期一至五 (非公眾假期)

一人票： HK$248

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$378

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$626

10次共享套票：$1,998

01空間獨家優惠【按此立即購票】二人票連 $20 現金券： HK$496 (原價: HK$516)

星期六、日或公眾假期

一人票： HK$298

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$448

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$746

01空間獨家優惠【按此立即購票】二人票連 $20 現金券： HK$596 (原價: HK$616)

星期一至日 (連公眾假期)

10次共享套票：$2,480

香港大富翁夢想世界

香港大富翁夢想世界™是世界知名桌上遊戲【大富翁】的首間主題館，以全息投影和4DX體感技術，立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素。無論是家庭親子，還是朋友約會，男女老少都可以在香港大富翁夢想世界™找到熟悉的回憶，通過多種互動體驗，獲得意想不到的驚喜。【按此立即購票】

門票資料【按此立即購票】成人門票：12-64歲｜HK$208 (原價HK$260)

小童門票： 3-11歲｜HK$176 (原價HK$220)

長者門票： 65歲以上｜HK$176 (原價HK$220)



01空間獨家優惠【按此立即購票】家庭組合門票：HK$394 (原價HK$540)

一張成人門票+一張小童門票+兩個movenpick雪糕

Kids Kids Car 兒童電動車

Kids Kids Car於尖沙咀中港城打造一個「兒童動靜皆宜天地」。集兒童電動車、體驗遊戲以及放電樂園於一身。01空間現設體驗優惠套票。

賽車區

+ 3

1. 道路小英雄

遊戲內容：開上迷你巡邏車展開追逐戰，讓小朋友成為緝拿壞蛋的正義的小英雄。

2. 迷你私家車

遊戲內容：特設名廠授權電動車，讓孩子實現小小超跑夢。

動態區

+ 7

1. 充氣彈床：在充氣的國度裏，享受跳跳彈彈的快感，伴著孩子的是繽紛多彩的氣球。

2. 運動小健將：在獨木橋、鞍馬上，讓小朋友展視柔軟輕盈的一面，訓練平衡力和肌肉能量。

3. AR 動感遊戲：在AR世界中，讓孩子體會不一樣的遊戲體驗，見證先進科技。

4. 大型LEGO 砌砌樂：小朋友發揮創造力，親力親為砌出屬於自己的歡樂世界。

5. 足球+籃球：射呀射，射它吧！讓孩子大顯身手，在場地大放異采。

6. 滑梯親子樂：獨樂樂不如眾樂樂，親子共樂，來一趟短暫但刺激的奇妙之旅。

靜態區

+ 10

1. 超市小主人：推著小小購物車，選購五花八門的食材，到小廚房大顯身手。

2. 我要做小廚師：成為下一個Gordon Ramsay不是夢，讓孩子親手烹調美味佳餚。

3. 小郵差：小朋友可寫下心意卡，並寄出祝福給他們珍而重之的人，可想而知收到心意卡的小伙伴會有多大的喜悅。

4.小小消防員：讓孩子搖身一變成為英勇消防員，提高其防火意識。

5.靚靚小公主：讓孩子擁有一張專屬化妝檯，打扮漂亮，成為小公主。

6. 繪畫牆：廣闊的畫畫牆，讓孩子在此天馬行空，繪出自己的一片天。

票類內容【按此立即購票】車遊戲 : (星期一至五)10 分鐘 / (星期六日及公眾假期) 8 分鐘

道路小英雄 (適合: 3-9歲兒童/ 身高限制:90cm至160cm)

迷你私家車 (適合: 2-8歲兒童 / 身高限制:80cm至140cm)

靜態區: 50分鐘(一大一小）(適合12歲以下兒童)

動態區: 25分鐘(一大一小）(適合12歲以下兒童)

套票選擇【按此立即購票】1. 獨家套票 | $250 (原價$280)

包 1 次車遊戲 (1 位小朋友) + 靜態區 (1大1小）+ 動態區 (1大1小）

需於同一日內使用

2. 套票A | 2次車遊戲 $110

3. 套票B | 4次車遊戲 $200

4. 套票C | 1次車遊戲 + 靜態區 或 動態區 $160

5. 套票D | 靜態區 + 動態區 $220

6. 加1個大人 $30 (*只適用於套票C 及 D )

Verm City - Clip N' Climb 樂園

由紐西蘭引進的Clip N’ Climb, 以攀石為主題的樂園適合不同年齡層的朋友。區內有19 個挑戰位，各個挑戰位均有不同的主題，讓從未接觸過攀石的顧客體驗這項運動的樂趣！Clip N’ Climb 全部牆壁都是用比較有趣和色彩濱紛的方式設計，是小朋友或攀石初學者入門的好去處！除了攀石牆之外，也可以嘗Clip N’ Climb內六點五米高的滑梯，或者挑戰我們的「天堂路」， 徒步走上六米高的柱上再跳下來。

+ 3

01空間獨家優惠【按此立即購票】一人票：$250

親子套票 (1小童及1成人)：$450 (原價: $500)

Slope Infinity 私人滑雪/滑雪板訓練課程

Slope 的模擬滑雪機無需在寒冷而又濕的環境下練習 。利用真正的滑雪器材，如滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板，場館周圍更裝置了大型鏡子，所以使用者在練習時可從鏡裡監察到自己的缺點及優點，繼而有效地改善滑雪技術。

使用者只要在 Slope 完成一小時訓練課程，其效果便相等於在雪山上完成了一天課程一樣。所以模擬滑雪機不但能幫您節省在雪山上學習滑雪之時間，而且更可為您做好事前準備，令您和您家人完全投入您們的滑雪假期 。

訓練課程包括：

-每組可選 滑雪 或 滑雪板 其中一款學習

-每一個小組最多可以有三位學生，小組課堂會在大型模擬滑雪機上進行

-大機課堂連一位教練指導

-提供所需裝備及鞋

-僅限首次使用，每組新客戶只能享受一次

01空間獨家優惠【按此立即購票】55分鐘訓練課程(1-3人適用) $988 (原價：$1233）

智遊天地E3 Club Playland兒童室內遊樂場

九龍灣MegaBox智遊天地（E3 Club Playland）位於商場12樓，場地近11,000平方呎，主要為1至12歲兒童提供多元化玩樂設施，併合三大元素：Entertainment（娛樂）、Education（教育）與Exchange（交流），是集遊戲、教育、互動、派對及家庭樂於一身的綜合活動場地。

智遊天地提供多種遊樂設施，包括3米高魔鬼滑梯、半透明螺旋滑梯、明明小巴彈床、七彩吊橋、透明步道、巨型積木區、廚房組合、幼兒玩樂區等，絕對是小朋友的「放電」好選擇！

+ 8

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 12樓1號舖

開放時間：11:30AM - 9:00PM

5 個時段：

1）11:30AM - 1:00PM

2）1:30PM - 3:00PM

3）3:30PM - 5:00PM

4）5:30PM - 7:00PM

5）7:30PM - 9:00PM

01空間獨家優惠【按此立即購票】平日收費 (星期一至五, 公眾假期除外)

一位成人及一位小童：HK$ 150 (原價: HK$170)

兩位成人及一位小童：HK$ 210 (原價: HK$230)

Happy Theory Playhouse

早前奪得「01親子最愛生活品牌大獎-最愛親子教育樂園」獎項的Happy theory Playhouse位於荃灣海之戀，佔地3000呎，場內有七大玩樂區域，具多項刺激體能和智力的設備，包括需要運用到大小肌肉的透明爬行隧道、繩網陣．迷你攀爬牆和跳彈床等，足夠好玩和放電！

整個過程都有駐場導師包括註冊幼稚園老師、持認可幼兒教育學歷證明及資格的導師，於場內教導家長及小朋友有效地玩樂。Happy Theory刻意在不同設施加入心理學元素，讓小朋友及家長一同遊玩，強化親子關係。星級媽媽孫慧雪及張嘉兒都是室內遊樂場的常客！

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地址：荃灣海之戀商場 3樓 3014至3015號舖

開放時間：10:30 - 20:00

01空間獨家優惠【按此立即購票】

星期一至五 (非公眾假期)

一位小童 及 一位成人 (1小時30分鐘)：HK$ 200 (原價: HK$260)

星期六、日或公眾假期

一位小童 及 一位成人 (2小時)：HK$ 260 (原價: HK$320)

*小童：6 個月至 8 歲；成人 18 歲或以上

GolfZon高爾夫球同樂日

晴天陰天雨天, 都可以歎住冷氣打Golf！全港最大室內高爾夫球場，適合初學者至高階玩手參加！免入會費，8歲或以上兒童亦可體驗揮桿樂趣，親子室內放電必去!

課堂特點:

- 適合對高爾夫球沒有 或很少 認識的學員參加

- 專業教練指導

- 課堂每節 1小時 – 課堂 已包括練習球道

- 1節不多於 6人

- Package第一堂 = 每月頭第一個星期 , 需連續 4個星期完成課程

- 連續完成 4小時課程即可獲課程証書乙張

- 4小時課程 , 包括高爾夫球基本介紹

- 8歲或以上人士均可參與

初階班【按此立即購票】 逢星期三 : 1930-2030 / 逢星期日 : 1600-1700

初階試堂(一小時+指定飲品x1) $450（原價:$500)

初階課程(共4小時+ 指定飲品x4)$1600 (原價: $1800)

中階班

逢星期二 : 1930-2030/ 逢星期日 : 1700-1800

中階試堂(一小時+指定飲品x1) $470（原價:$520)

中階課程(共4小時+指定飲品x4) $1680 (原價: $1880)

高階班

逢星期二，三 : 2030-2130 / 逢星期日 : 1800-1900

高階試堂(一小時+指定飲品x1) $500（原價:$550)

高階課程(共4小時+指定飲品x4) $1800 (原價: $2000)

小白兔音樂農莊入場套票｜元朗

小白兔音樂農莊讓孩子們透過各類形活動挑戰自我，學習自立 ; 透過親子活動，增進家長與孩子們溝通與關懷，同時讓家長們放下日常緊張的生活節奏與孩子們過着悠閒輕鬆的一天！

小白兔農莊 手工藝+多肉盤景工作坊入場套票 (只適用於星期六，日及公眾假期)

- 即日農莊通行證一張

- 寵物飼料一份

- 小白兔🐰紀念品一份

- 夾公仔機幣兩枚 (每位)

- 多肉盤景工作坊一位 (需提前1天預約，未有預約將不獲參與)

- 手工藝工作坊一位

- 免費享用大草地及兒童遊樂設施

- 免費享用繩網設施

- 免費享用圖書閣,玩具閣

- 免費參觀爬蟲館,蜥蝪館,兔仔館

- 親親小動物

- 免費泊車

01空間優惠價【按此立即購票】一人套票：$198 (原價: $210)

二人套票：$380 (原價: $420)

+ 8

小白兔農莊 手工藝工作坊入場套票 (星期二至五、非公眾假期)

- 即日農莊通行證一張

- 寵物飼料一份

- 小白兔🐰紀念品一份

- 夾公仔機幣兩枚 (每位)

- 手工藝工作坊一位

- 免費享用大草地及兒童遊樂設施

- 免費享用繩網設施

- 免費享用圖書閣,玩具閣

- 免費參觀爬蟲館,蜥蝪館,兔仔關

- 親親小動物

- 免費泊車

01空間優惠價【按此立即購票】一人套票：$128 (原價: $130)

二人套票：$250 (原價: $260)

親親羊駝+菠蘿食物製作班

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，四隻羊駝遠渡千里從澳洲引入，非常可愛溫順。01空間的獨家套票更可以讓一家大細零距離擁抱羊駝及購買飼料餵飼羊駝餵食羊駝這動物界「暖男OPPA」。除了擁抱可愛的羊駝，難得的FAMILY DAY，當然要充實且能滿足男女老幼的需要！01的獨家套票，融合戶外生態學習、手作、DIY輕食、寫意休憩、兒童遊樂放電，必定為你的家庭提供健康又難忘的一天。

錦田菠蘿園自2019年9月16日，從澳洲引入香港首批羊駝後，經歷了三年零二個多月，終於迎來香港第一隻羊駝BB出世了。羊駝媽媽「棉花糖」在2022年11月1日誕下可愛的羊駝BB。仲唔快啲嚟探佢？

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地點：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口,步行約三分鐘）

如泊車：錦上路西鐵站停車場 (入口在東匯路)

01空間獨家優惠【按此立即購票】一位 (大小同價)：$268 (原價: $480)

兩位 (大小同價)：$516 (原價: $960)

三位 (大小同價)：$774(原價: $1,440)

套票每位包括以下內容：

1. 以下 A - B 三選一 （逢星期六日及公眾假期使用，需要預約；平日需要四人或以上成團）

A. DIY菠蘿特飲製作、雪糕菠蘿包組合班

B. DIY用途應鳳梨蘇製作、有機種子種植班

C. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕、空氣鳳梨平點製作班

2. 入場通行證一張

3. 親親羊駝（20分鐘）一位

4. 羊駝飼料一份

5. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

6. 農莊紀念品一份

7. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

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AME Academy 運動電競館

AME Academy 為全港首個融合「運動」及「電競」的兒童運動電競館。場內有8款不同的運動電競項目，令學員能夠同一時間接觸唔同類型嘅運動，包括滑雪、騎馬、單車等，打破傳統運動模式，達到「寓運動於遊戲」。地址：H.A.N.D.S.愛定商場N區G樓N124號鋪

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票類選擇童盟運動會(每項運動電競各玩一次) $28001空間獨家優惠【按此立即購票】童盟體驗賽 (選4項運動電競各玩一次) $180（原價$280)

＊＊購票完成後需致電 AME Academy 預約時間

01會員專享！用推廣碼即減$50!

由2023年3月17日起，輸入推廣碼「CASH50」即減$50，名額有限，用完即止！各位爸爸媽媽揀好復活節活動就要立即報名！