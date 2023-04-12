兒童步姿｜孩子有內八字、O型腳？幼童5大足部常見問題或屬正常

隨着孩子長大，最讓父母焦慮的問題之一，就是足部了！隨着孩子站起來的第一步，緊接着就是足部發展健全與否！



心愛寶貝從開始爬行到站起來的瞬間，每個時期都是爸媽最棒的回憶！畢竟，這些成長的過程，都代表着孩子一步一步健康長大。不過，隨着孩子會走會跑之後，緊接着就是一連串的擔心，「走路姿勢對嗎？」「為甚麼不喜歡走路？」

種種讓父母焦慮的足部問題，究竟是父母擔心太多？還是都是屬於正常範圍？

即看下圖了解八字腳、入字腳、O型腳等步姿問題！（按圖了解）

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幼童1到8歲足部發展

其實，很多我們擔心的兒童足部問題，大多是屬於正常發展下的狀況，畢竟發育中的兒童，要像大人一樣穩健地行走，是需要時間的，隨着兒童日漸長大，他們的足部問題都會慢慢地糾正過來。

0-1歲



嬰兒大約在接近一歲時學習走路，一開始會扶物側走，然後慢慢可以牽單手行走，之後就是學習放手走。剛學放手走的嬰幼兒多會出現兩手高舉、腳掌着地、走路快、兩腳之間寬幅過大，以及腳外八等等狀況。

1-2歲



在一歲半左右，多數小孩就可以自己停下、改變方向等等，走起路來也比較穩定。例如可能會慢慢開始有雙手交替擺動的動作。兩歲的孩子，通常也會有比較好的單腳平衡，單腳支撐的時間變長，所以在走路時就能更穩，兩腳的寬度也縮小。

2-3歲



三歲孩子的腿變得更有力氣，比如難度較高的跳耀、上下階梯、單腳站、跑步等都越做越好。

6-8歲



孩子在六到八歲時，整個走路的樣態都越來越越像大人。看起來就是身體直立、雙手自然交替擺動、骨盆些微旋轉、膝蓋朝前。最明顯的是，這時候孩子可以腳跟着地、腳趾離地。

常見的幼兒足部問題

入字腳（In-turned leg）



大多數的時候就是孩子有「W」坐的習慣，容易加劇入字腳形的形成，不過，大部份入字腳都能隨着時間慢慢糾正，父母不用過於擔心。

八字腿（Out-turned leg）



八字腳通常會在小孩開始站立及行走時變得比較明顯，只要沒有任何髖關節的問題，都能隨着時間而慢慢調整。

扁平足（Flat Feet）



如果站立時內側足底仍是扁平，表示其舟狀骨向下移位造成內側足弓的塌陷，踏地時內側足弓消失，那就是所謂的「扁平足」。由於嬰兒及小孩的足弓還未完全發育成形，通常四歲以後，就會漸漸形成足弓的形狀。

O型腳（內彎腳）



從剛出世至兩歲左右，小孩正常的腿形是內彎的，這種狀況兩歲左右會慢慢消失，一般不需要治療，除非內彎的情況嚴重。

X形腳（外彎腳）



也就是站立時，外彎腳會讓下肢呈現X型，出現雙膝內側互踫的情況。通常3到6歲的期間最為普遍，大概7歲左右消失。一般有扁平足或過重的兒童，也容易出現X形腳。

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父母需要擔心哪一種足部問題！

走路內外八正常嗎？



小朋友很常見的內八走路，可能有幾種原因形成：腳板內收、小腿骨內轉以及大腿骨前傾。雖然內八很常見，但是當你的孩子內八影響到走路的時候就要注意，例如會被自己絆倒，或是腳掌、腿部有越來越緊繃的情形，就應該就醫檢查。

外八相對起來就比較不常見。除了出現在剛學走路的寶寶身上，大約到兩歲以後，隨着孩子的平衡協調越來越好，外八就會慢慢減少。除了到了六歲仍有明顯的外八，就需要就醫檢查。

扁平足該怎麼辦？



扁平足指的是足弓塌陷，一般六歲以前，大多的孩子足弓都還未發育完全，所以扁平足是正常的。隨着足部骨骼、軟組織發育，足弓會慢慢出現，若是到了六歲以後仍完全沒有足弓出現，甚至有明顯的後跟外翻，同樣建議就醫檢查。

足弓塌陷會造成兒童在走路時，腳掌做不出好的力量傳遞，甚至可能造成疼痛。通常容易出現在過重、肌張力過低，或是先天足部病變的兒童上。

O型腿X型腿怎麼分別？



只要小孩出現O型腿或是Ｘ型腿時，父母都會很擔心。基本上，新生兒都會有明顯的O型腿，也就是膝內翻，大約在一歲後趨緩，兩歲之後慢慢出現膝外翻，也就是X型腿，這個狀況會在四歲之後趨緩，七歲以後就會回復正常的膝蓋角度。

當兩歲之後的孩子仍有膝內翻的狀況；八歲之後有明顯的膝外翻時，爸媽就要注意了。可能的原因包含遺傳、營養、發展問題等。重點是，除了外觀，更會讓孩子的關節承受不少壓力，甚至感到疼痛，不得不防。

W型坐姿，孩子最愛的姿勢

另外，W型坐姿是很多孩子最常發生的，W型坐姿沒有不好，不好的是，孩子長時間處於這樣的坐姿，可能容易造成腿部緊繃的問題。不過，已經有大腿骨前傾問題的孩子，就要避免長時間W型坐姿。

鼓勵多多活動，幫助足部發展

了解嬰幼童常見的足部問題，爸媽在孩子成長的過程中，就可以適時注意他們走路方式的變化，以及給予貼心的提醒，只要在正常範圍內，都可以不必過於擔心，以免影響親子和諧。

學齡前是矯正足部發展的黃金時期，爸媽可以多陪伴孩子嘗試在不同的路況下走路，同時鼓勵小孩多挑戰各類型的身體活動，這樣一來，不但可以幫助父母觀察孩子的足部與走路姿勢是否隨着年齡成長正常變化，如果發現問題就能提早尋求治療與協助！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：幼兒常見足部5大問題！扁平足、W坐姿、內外八…，爸媽最焦慮的就是這個】

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