學童早餐｜麵包最好還是別烘！烘超過「這時間」　致癌物份量大增

你經常把烘多士當作早餐嗎？每天早上急着出門上班、上課，不少人都會選擇快速又攜帶方便的烘多士當作早餐，不過，近期網絡上卻出現，烘多士烤久了會產生「單氯丙二醇」的致癌物質，小朋友每日吃一片，而大人則是兩片就有可能致癌，對此，來自台灣的腎臟科醫生江守山也證實，烤多士最好不要超過這時間。



烤多士會產生致癌物，小朋友每日吃一片，大人兩片就有可能致癌

腎臟科醫生江守山近日在《57健康同學會》節目中分享一張屏東科技大學研究與國外類似研究合併的圖表，發現多士在烤烘的過程中會產生「單氯丙二醇」，研究以白多士、全麥多士、台灣奶油多士等，分別以烤之前、烤了20秒、烤了60度後做比較，發現沒烤過的多士都幾乎沒有含「單氯丙二醇」，但烤過都有出現，其中大家普遍認為最健康的全麥多士烤完後「單氯丙二醇」含量最高，而其它食物像是烤牛肉，則是烤前烤後都測不到「單氯丙二醇」。

相關文章：麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

江守山進一步說明，根據WHO一項大型研究顯示，「單氯丙二醇」會造成甲狀腺癌、肝癌、腎癌、乳房癌、睪丸癌等，而且本身就會造成肝、腎和舌頭有毒性，另外，在動物研究中也發現，「單氯丙二醇」會讓動物的舌頭腫大、甚至產生破壞的現象，而且劑量越高，越多的老鼠得癌症，因此不少人也開始注重「單氯丙二醇」這個致癌物。

江守山指出，烤多士在20秒內產生的「單氯丙二醇」，會在可食用範圍內，不過，現代飲食中有的加工產品，像是化學醬油等，含有的「單氯丙二醇」就已經超量，如果有每日都有吃到含有醬油的肉粽、水餃、魚餃、貢丸、黑輪、滷蛋等中式餐點，根本沒辦法再多吃烤多士。

此外，江守山也提到，常見的麵包奶油卷麵包，只要烤160秒「單氯丙二醇」就會高達679ppb，所以只有吃兩塊奶油卷成人就會超量，而全麥多士烤160秒，「單氯丙二醇」就會是556ppb，吃兩片就會達到成人一天的量，當天就不能再攝取任何有化學醬油的食物。

最後江守山也呼籲民眾少吃烤過的麵包，「除非有更安全的數據證明說甚麼可以解毒，不然目前看起來多士不要烤會比較安全。」

【延伸閱讀，更多親子飲食建議】

早餐｜孩子上堂不集中？6款高熱量食品早上別吃 穀麥比煙肉更糟

+ 11

兒童營養｜吃魚可補腦護心 推介2種魚 這樣簡單烹調已健康好吃

+ 10

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：烤吐司最好別超過這時間！醫師示警「成人一天2片就超標」，烤越焦越NG】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」