4歲女童膚色泛黃　憂為腸胃、肝臟有事　原來是這類保健品吃太多

4歲的陳姓女童，成長過程都很健康，但最近家長發現孩子膚色有點泛黃，尤其是臉跟掌心，先帶去鄰近診所就醫檢查，發現雖然膽紅素沒有上升，但是鹼性磷酸酶指數（Alkaline phosphatase）上升，擔心是不是肝臟出了問題，便帶至小兒腸胃科門診診療。



每天補充額外葉黃素 罹胡蘿蔔素血症

女童精神活力都很好，但是膚色的確有呈現微黃，台灣童綜合醫院小兒腸胃科胡書瑋醫生執行腹部超音波檢查也沒有發現明顯異常的地方，再進行問診及身體理學檢查，發現女童的眼睛鞏膜並沒有變黃。

胡醫生再仔細追問平時有沒有常吃紅蘿蔔之類的黃橘色食物或是吃綜合維他命，爸爸才想起女童每天都有補充額外葉黃素。胡醫生研判應該是色素累積在皮膚，是罹患了胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大的問題，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復，家長聽完就安心多了。

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葉黃素及玉米黃素為脂溶性營養素 過量易累積於皮膚

胡書瑋醫生表示，因為這幾年3C產品盛行，而3C螢幕產生的藍光會傷害黃斑部，所以市面上有很多相關的保健食品，尤其葉黃素及玉米黃素屬於類胡蘿蔔素，對眼睛視網膜黃斑部有好處，許多家長也為了孩子的眼睛健康而購買。

但是葉黃素及玉米黃素是一種脂溶性營養素，在人體內比較容易累積，平常攝取的許多食物（例如：菠菜、番薯葉、南瓜、西蘭花、紅蘿蔔等）中也含有豐富的葉黃素，所以當食物加上額外補充保健食品後，會使得每日總攝取進去的葉黃素過量，便會容易在皮膚累積，產生胡蘿蔔素血症。

葉黃素服用有上限 皮膚出現泛黃應就醫

胡書瑋醫生呼籲，葉黃素在歐洲食物安全局（European Food Safety Agency）的每日可接受總攝取量約為每公斤體重1毫克；台灣衛福部食藥署則建議，每日補充葉黃素6-10毫克即可。文獻上目前關於葉黃素過量並沒有發現明顯的危害，不過膚色泛黃還是比較常見的困擾，所以建議適度攝取即可。當孩子出現膚色泛黃或是肝臟相關的指數異常，建議就應給小兒腸胃專科醫生進行評估與檢查，才能給予正確的建議與治療。

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