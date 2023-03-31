復活節親子好去處｜尖沙咀 九龍公園 、四大景點、四大博物館推介

復活節好去處2023，到底哪些地方值得大家在復活節假期好好享受一番呢？復活節旅遊活動不一定到海外，其實本地玩樂也有很多特色地區。這次帶大家到尖沙咀，尖沙咀除了交通方便、多購物點外，其實亦有適合家庭玩樂的地方。01親子為大家整理室內、室外的遊樂路線，希望一家大細能夠盡興！



玩



1. 玩足一日 九龍公園

（許詠妍攝）

九龍公園佔地13.3公頃，為市民提供全面的動態及靜態康樂設施。由於地形所限，九龍公園的動態康樂場地均集中在公園北面，而靜態康樂場地則主要設於南面。當中適合兒童和親子活動的設施包括：

（圖片來源：康文署）

鳥湖

鳥湖包括大型紅鸛池塘和較小的水禽池塘。兩個池塘均遍植花木，合共飼養了約6個不同品種的130多隻雀鳥，其中以大小紅鶴最引人注目。

百鳥苑

百鳥苑設有7個遍植花木的籠舍，飼養了24個品種，合共90隻雀鳥，包括藍黃麥鳥鷎、紅綠麥鳥鷎及維多利亞鳳冠鳩及尼柯巴鳩等。入口處又有花棚、假石山和人造瀑布，令百鳥苑倍添詩情畫意。

（資料圖片）

游泳池

游泳池分室內、室外兩部分。戶外嬉水池設施包括3個以瀑布連接起來的不規則形狀嬉水池、1個圓形兒童戲水池及1個日光浴場。在嬉水池中央的白色行人天橋和圓柱形橋墩，亦為戶外泳池的設計特色。室內暖水泳池設施則包括一個標準50米主池、兩個25米訓練池及一個21米跳水池。

此外，公園內還有兒童遊樂場、迷宮花園、歷奇樂園等玩樂設施，是消閒遊玩的好去處。

兩個冷門玩樂地點

衞生教育展覽及資料中心和香港文物探知館，都是九龍公園中較少人留意到的地方。沒有一般博物館的擁擠，大家不妨去參觀一下。

左為：衞生教育展覽及資料中心，右為：香港文物探知館（網上圖片）

（A） 衞生教育展覽及資料中心

中心設有一個展覽廳，位於一幢逾百年歷史的建築物內，並佔用兩個樓層。當中的互動遊戲及道具都可以供小朋友玩耍和拍照，還有一個迷你影院讓小朋友從影片學習食物衞生常識。



星期一、四休館詳情入場費：全免

查詢電話：2377 9275

（B）香港文物探知館

前身是前威菲路軍營S61及S62座。政府在1967年收歸這片軍事用地，用作文娛康樂用途。自1983年開始，兩座建築物用作香港歷史博物館的臨時館址，直至1998年啟用尖沙咀東部的新館為止。經修復後，這兩座歷史軍事建築與現代設施融合，用以進行文物宣傳及教育活動。

星期四休館詳情入場費：全免

查詢電話：2208 4400

九龍公園



地址：柯士甸道22號開放時間入場費用：全免（體育館及游泳池除外）前往方法

2. 學STEM之選 香港科學館

其實科學館真的可以玩足一天，皆因其常設展覽約有500件展品，其題材包括光、力學、磁與電、數學、生命科學、能源、職業安全健康及家居科技等，是了解科學的好去處。不可忽略的就是高達22米的能量穿梭機，亦是全世界同類展品中最大型的一個。

香港科學館

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道二號

開放時間：星期一、二、三、五：上午10時至晚上7時；星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上9時

休館時間：星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二

*逢星期三免費入場

查詢：2732 3232

+ 3

（黃寶瑩攝）

3. 上天下海 香港太空館

太空館設計獨特的蛋形外殼，除了成為香港的地標之一外，其實甚有歷史價值，因為太空館於1980年10月開始啟用。太空館分為東、西兩翼。蛋形的東翼是太空館的核心，有何鴻燊天象廳 、太空科學展覽廳 、全天域電影放映室等；西翼則有天文展覽廳 、 演講廳等 。而天象廳有直徑達23米的半球形銀幕，是世界上第一座擁有全自動天象節目控制系統的天文博物館 。

香港太空館

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

開放時間：星期一、三至五，下午1時至晚上9時；星期六、日及公眾假期，上午10時至晚上9時

星期二(公眾假期除外)、農曆年初一及二，休館

查詢電話：2721 0226

4. 遊歷「香港故事」 香港歷史博物館

歷史博物館的常設展覽為「香港故事」，是博物館多年來辛勤努力蒐集、保存及研究工作的總展示。整個展覽共有8個展區，分佈於兩層展廳；通過逾4,000件展品、750塊文字說明、多個立體造景及多媒體劇場，配以聲和光的特殊效果，栩栩如生地介紹香港的自然生態、民間風俗及歷史發展。「香港故事」從四億年前的泥盆紀開始，以1997年香港回歸作結，內容趣味與教育並重。

（網上圖片）

而近期的專題展覽為「香港賽馬會呈獻系列：萬壽載德－清宮帝后誕辰慶典」。展覽透過210組故宮博物院藏康熙帝、乾隆帝母親崇慶皇太后、乾隆帝、嘉慶帝和慈禧太后慶祝萬壽的珍貴文物，介紹清宮萬壽盛典的禮儀制度，以及中國古代豐富的祝壽文化。

香港歷史博物館

地址：尖沙咀漆咸道南100號

開放日期：逢星期一、三至日；星期二休館（公眾假期除外）

開放時間

常設展覽－「香港故事」（免費）

專題展覽－香港賽馬會呈獻系列：「萬壽載德 ─ 清宮帝后誕辰慶典」

－展期：即日起至10月9日

－入場費：標準票價20元；優惠10元；博物館通行證持有人免費

5. 歷史探索 古物古蹟

（A）玫瑰堂 Rosary Church

（網上圖片）

位於理工大學附近的玫瑰堂，1905年落成，是典型的哥德式建築，也是九龍區歷史最悠久的聖堂，已列為一級歷史文化建築，反映著它的建築特色，也見證著教會和社區的不斷變遷、發展和更新。

地址：尖沙咀漆咸道南125號

查詢：2368 0980

網址：https://rosarychurch.catholic.org.hk

（B）聖安德烈堂St Andrew’s Church

（網上圖片）

聖安德烈堂於1906年落成，是九龍區歷史悠久的基督教教堂，已列為二級歷史建築。教堂最早興建的三座建築物，屬哥德復興式風格，築有紅磚外牆，擁有尖拱形的窗戶、曲線窗花格和彩色玻璃窗等。教堂曾進行多次修復工程，2006年獲頒聯合國教科文組織「亞太區文物古蹟保護獎優秀獎」。

地址：尖沙咀彌敦道138號

查詢：2367 1478

網址：www.standrews.org.hk

（C）前九龍英童學校（古物古蹟辦事處）

（網上圖片）

前九龍英童學校是本港現存最古舊的英童學校建築。何東先生於1900年捐贈一萬五千元資助港府於九龍半島興建新校，學校於1902年4月19日正式開幕。校舍為典型維多利亞時代建築，但亦因應本港氣候環境，建有寬闊遊廊，高樓面及金字瓦頂等。重修後，闢作古物古蹟辦事處辦公地方。古物古蹟辦事處會定期舉辦免費公眾導賞團，無須預約，名額先到先得，額滿即止。

地址：尖沙咀彌敦道136號

開放時間：每日上午9時至下午6時免費公眾導賞團1免費公眾導賞團2 免費公眾導賞團3網站：http://www.amo.gov.hk/b5/main.php

（D）訊號山訊號塔

（網上圖片）

香港有兩座專為向海員和市民準確報時而興建的建築物，訊號塔是其中之一。訊號塔由香港天文台於1907年興建，為維多利亞港船隻報時及懸掛風球之用，其後於1933年終止報時服務。訊號塔屬愛德華風格建築風格，1927年為了讓船隻更清楚見到訊號塔，塔身被加高至18.9米，現被列為一級歷史建築。沿塔內迴旋樓梯向上行，可以360度眺望尖沙咀景色。

地址：尖沙咀緬甸臺訊號山花園

開放時間：每日上午9時至11時及下午4時至6時詳情