同卵雙胞胎相貌太似　接種疫苗試過打錯針　終得靠警察一方法協助

一位同卵雙胞胎的媽媽在Twitter自嘲自己贏得了「年度母親獎」，因為她無法分辨自己的同卵雙胞胎，努力一番後，只能將他們帶到警察局進行指紋辨識，發文引來其他雙胞胎家長的回應，說明自己如何分辨自己的孩子。但也有雙胞胎跳出來說，他覺得他與兄弟恐怕早就被爸媽對調身分了。



一位阿根廷媽媽Sofi Rodriguez在她的Twitter發文，她實在無法分辨自己的一對同卵雙胞胎，不得不帶孩子去警察局採集指紋，以供辨認。她自己都覺得很離奇，自嘲贏得了「年度母親獎」。

別說是旁人，就連他們的父母也未必能確切分辨出這兩個孩子誰是誰吧！（按圖了解）

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同卵雙胞胎家長的特殊擔憂

這則推文獲得了超過1520萬次瀏覽量，她的坦白得到很多回應，家有雙胞胎的父母，熱烈回應自己如何區分孩子。

在另一則推文中，Sofi寫道：「在照片中，他們看起來不同，但這是來自不同的角度或光線……使他們看起來不一樣，但實際上他們是一樣的。」這樣的困擾甚至使其中一個孩子接種了兩次同樣的疫苗。

（看起來真的一模一樣啊！！）

懷疑被爸媽搞錯的雙胞胎兄弟

網友Manuel Rubina回覆Sofi的推文，他說他也是同卵雙胞胎，而他強烈懷疑自己爸媽可能把他和他的兄弟對調了。他說在他還小時，他和他的兄弟曾經戴上可以識別他們身分的手鐲。一個將手鐲戴在右手，另一個將手鐲戴在左手。然而，有一天手鐲掉了，父母被難倒了，然後在不確定的情況下，重新為他們戴上了手鐲，他說：「我們快30歲了，也許我就是他，他就是我。」

本來想打耳洞來區分

一位媽媽Conz Preti因為看到了Sofi的推文，寫了一篇文章，表示她也是同卵雙胞胎的媽媽，並且很害怕自己搞錯兩個女兒。她解釋說，她最初想給孩子們打耳洞，讓他們戴上不同顏色的耳環——這在阿根廷是一種傳統——但由於她的孩子在紐約出生，護士們無法給新生兒打耳洞。

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塗上有機指甲油

最後，她選擇保留醫院給他們的Baby A和Baby B的手環標籤。但當孩子越來越大，生長速度快於預期時，她不得不將手環剪掉。然後，她開始使用對兒童來說是安全的有機指甲油，將其中一個孩子的腳趾甲塗成藍色，另一個塗成粉紅色。

雖然指甲油有所幫助，但她有一段時間還是很擔心，好在與孩子相處一段時間後，隨着女兒們長大，她開始注意到可以分辨兩人不同的小細節，例如髮際線和耳朵。儘管別人還是無法分辨兩人，但對她來說，女兒看起來不同。而當她第一次帶女兒們去理髮時，分辨這件事就變得更容易了，因為一個要求留劉海，另一個不要求，現在每個人都可以輕鬆區分。

而如果爸媽更仔細觀察，即便身體幾乎相同，但孩子的性格絕對不可能一模一樣。Allison LaCross分享，我的一個女兒膽子很大，非常獨立，而另一個卻整天想抱抱，超級溫柔。

有意識的用特定空間位置去區分

Allison LaCross是一名接生次數超過一千次的助產士，她建議父母要有意識地「注意嬰兒待的空間」──始終將一個嬰兒放在搖籃的左側，另一個放在右側，放於嬰兒車時也一樣，孩子有特定的位置。

同卵雙胞胎家長的特殊煩惱，無法分辨孩子誰是誰，在孩子還很小的時候，不知道大家都會用甚麼辦法來區分寶寶呢？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽分不出雙胞胎兒子誰是誰，不得已帶去警局做指紋辨識，同卵雙胞胎的奇妙遭遇】