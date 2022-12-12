女童被親一下後發燒一星期 若有肚瀉、起水泡7種症狀切勿錫小孩
撰文：親子王國
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小朋友抵抗力比成年人弱，較容易患病，家長日常除了要維持兒童的正常生活作息，鼓勵他們進行適度的運動及曬太陽，以增加抵抗力，亦要避免接觸病原，而親吻這個表達愛的動作也要小心。
內地一名7歲的女童發燒長達1星期，服藥後情況也未見好轉，經檢查後發現女童體內EB病毒（人類皰疹病毒第四型）抗體偏高，證實患上了「親吻病」。
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：7歲女被親後發燒一星期 醫生：有7種症狀不要親小孩！】