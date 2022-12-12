女童被親一下後發燒一星期　若有肚瀉、起水泡7種症狀切勿錫小孩

小朋友抵抗力比成年人弱，較容易患病，家長日常除了要維持兒童的正常生活作息，鼓勵他們進行適度的運動及曬太陽，以增加抵抗力，亦要避免接觸病原，而親吻這個表達愛的動作也要小心。



內地一名7歲的女童發燒長達1星期，服藥後情況也未見好轉，經檢查後發現女童體內EB病毒（人類皰疹病毒第四型）抗體偏高，證實患上了「親吻病」。

繼續閱讀：https://bit.ly/3HmUa82

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】

濕疹戒口｜小朋友轉季易起濕疹皮膚痕癢 中醫建議呢8樣食物要戒

+ 4

兒童健康｜2歲兒子體質極易嘔 嘔到似新加坡魚尾獅 媽媽超無奈

+ 8

蛀牙｜5歲男童20顆乳齒蛀了一半 部份牙齦受感染 含膿含到面腫

+ 14

服用維他命C不可抗流感！ 時至今日仍有父母盲信坊間抗病傳言

+ 8

【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：7歲女被親後發燒一星期 醫生：有7種症狀不要親小孩！】