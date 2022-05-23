教養｜哭了該馬上抱抱？看孩子氣質決定　可分成9種　約3歲已成形

許多爸爸媽媽碰到寶寶哭鬧時，心中可能都會產生一個疑問，那就是「孩子哭了，到底該不該立刻抱起來？」對此，不同育兒教養理念者，也分別給予不同的建議。



「寶寶哭了，到底該不該立刻抱起來？」對於傾向親密育兒教養理念者，會建議爸爸媽媽應立即回應寶寶的需求，幫助寶寶建立依附感；但有些教養理念者則認為，若是寶寶一哭，爸爸媽媽就抱，反而會讓寶寶變得太過黏人。

天生氣質將影響寶寶對外界刺激的行為表現

究竟哪一種做法，對寶寶才是最好的呢？事實上，並沒有標準答案。因為每個寶寶都有其獨特的氣質，這種與生俱來的特質，左右了寶寶的內心，以及對外界刺激的反應模式，進而影響寶寶的行為表現。所以，有些寶寶哭一哭會自我安撫，很快就能安靜下來；但有些寶寶若沒有立刻得到照顧者的回應，反而會哭得歇斯底里，怎麼哄都哄不了。

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寶寶與生俱來的9大氣質

從50年代開始，兒童發展心理學家就提出了行為科學上「天生氣質」的論點，發現每個寶寶與生俱來對外在環境的刺激，會有不同的反應，表現的外顯行為也完全不同。

相關學者歸納出「9大氣質」，包括：

．反應強度

．規律性

．活動量

．趨避性

．反應閾（包含5種感官知覺和社會覺，社會覺即察言觀色的能力）

．堅持度

．適應度

．注意力分散度

．情緒本質



在這9大氣質中，每個孩子受到外在刺激後，會因為反應向度（接受刺激量的多寡）的不同，而展現出大異其趣的性格特色。

舉例來說，趨避性的反應向度會決定孩子對新事物的接受度。趨性高的孩子對新事物的接受度高，甚麼都想嘗試；而趨性低的孩子，遇到新的挑戰比較容易退縮、膽怯，需要多一些時間去適應新事物。

另外，堅持度高的孩子，一旦做了決定就不容易妥協，這些孩子面對困境會越挫越勇；而堅持度低的孩子比較容易妥協，但做事往往也只有3分鐘熱度。

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藉由氣質評量了解孩子，調整教養方針

在寶寶滿3個月大之後，爸爸媽媽就可以帶寶寶到各大醫療院所的兒童心智科做氣質評量，從中了解孩子的氣質，同時也能提供新手爸媽一個明確的教養方針。

0到3歲的嬰幼兒，具備潛意識的吸收心智，爸爸媽媽可以透過生活中的習慣養成、建立規律性來調整寶寶的氣質向度。

例如：規律性低的孩子，肚子餓、睡覺的時間，會讓爸爸媽媽比較傷腦筋，摸不着頭緒。因此，在維持規律生活這方面，爸爸媽媽就需要多一些堅持，並且要更有耐心，因為這類孩子通常會需要比較長的時間才能建立規律性。

3歲之後，孩子的生活常規已逐漸成形，這時候透過評量可以更具體的了解孩子的氣質向度，也幫助家長隨時調整自己的教養方式。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子哭了要不要馬上抱？爸媽須先了解1件事】