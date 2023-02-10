該給孩子甚麼玩具？凱特王妃分享童年照　告訴你最好玩的已在相中

英國凱特王妃日前在社群上傳了一張從未披露過的照片，照片中的她還是個小嬰兒，正開心的要撫摸爸爸的臉，她在照片旁寫下：寶寶最好的玩具就是臉！她正在大力幼兒教育的重要，家庭生活會形塑一個人，特別是在五歲之前。



英國凱特王妃（Kate Middleton）日前在社群上傳了一張從未披露過的照片，照片中的她還是個小嬰兒，正開心的要撫摸爸爸的臉，而他的爸爸也笑得好開懷。她在照片旁寫下：寶寶最好的玩具就是臉！（Faces are a baby’s best toy.）

即睇凱特王妃的分享及更多她與小孩同玩互動的時刻：（按圖了解）

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家庭生活形塑一個人

凱特王妃正在大力提倡一個活動「ShapingUs」，呼籲大家重視幼兒教育的重要性，家庭生活會形塑一個人，特別是在五歲之前。為了這個理念，她公開了她小時候，由媽媽拍攝的這張照片。

寶寶對天生就對人臉有興趣

她一直以來都很關心兒童的教育與心理健康議題，常見她參觀相關機構，早在她開始提倡ShapingUs之前，媒體就常常拍攝到她和孩子的互動畫面，一次參觀教育機構，就留下了一張對孩子做鬼臉的照片。

凱特王妃的提倡與行動，確實也是專家們的研究結果。從寶寶出生，他們就對人臉特別有興趣，會對眼神交流做出反應，並能認出他們最常聽到的聲音。通過觀察面部表情和嘴巴發聲時的動作，寶寶開始學習語言。因此，爸爸媽媽應該多讓寶寶靠近你，讓他們在你說話時，看着你的臉。

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面對面的距離

寶寶大約2個月大時，漸漸可以長時間保持專注，透過雙眼與外界接觸。他們也可能開始對你微笑，而當你回以微笑時，寶寶會對這樣的互動，越來越興奮。

和寶寶面對面交流，要注意距離，因為新生兒只能看清楚近距離的人事物，所以盡量與他們的臉保持在20～30厘米。如果寶寶感興趣，一次與他們保持眼神交流7到10秒，研究人員發現這樣的時間，才足以產生一種情感聯繫。

和寶寶面對面，給予他愛與溫暖的表示，既促進了親子情感聯繫，也促進了認知發展。事實上，兩者是交織在一起。爸媽應該確保自己有大量與寶寶的互動時間。

有研究透過眼球追蹤發現，嬰兒研究人臉的方式，在他一歲前不斷變化。一開始喜歡看着眼睛，到8～10個月大時，注意力集中在嘴巴。到一歲時，注意力又回到眼睛上，聲音的來源對他來說不再那麼有趣，他注意到眼睛是深層情感聯繫的基礎。

靜止的臉讓寶寶抗議

寶寶就像一塊海綿，吸收家長提供給他們的一切，他們會看着你、研究你的表情、處理你的話語和情緒基調。很著名的實驗「靜止的臉」（Still Face），也可以說明父母的反應如何影響嬰兒的情緒發展。

這個實驗一開始，母親微笑着和寶寶互動，寶寶也很開心。接着，媽媽開始面無表情，寶寶起初看起來很困惑，試圖引起她母親的回應。寶寶環顧房間，試着微笑，然後指指點點。

當寶寶試圖聯繫的嘗試，繼續被媽媽忽視，會開始哭泣，然後尖叫，甚至用動作來表示抗議。在實驗快結束時，寶寶絕望地不再試圖引起母親的注意。（雖然實驗都以媽媽為主，但寶寶對爸爸靜止的臉，反應一樣強烈。）

或許，在你關心要購入哪些玩具時，可以想到凱特王妃說的「寶寶最好的玩具就是臉」！先不時用你充滿愛的臉，與寶寶交流。也來看看凱特王妃贊助的機構「Centre for Early Childhood」釋出的一個可愛短片，一同關注孩子的早年教育！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：凱特王妃上傳從未披露的私人照片，告訴你什麼東西是寶寶最好的玩具！】