3歲女童第一次體驗試食　不明所以反應超可愛　網民更讚她教養好

過十十木教去因新冠肺炎肆虐，人們的生活習慣也隨之調整，許多賣場及餐廳也紛紛暫停試吃與內用，但隨着疫情趨緩，商家們逐步恢復營運模式。



近日，日本一名媽媽去逛百貨公司，意外讓3歲女兒體驗「人生第一次的試食」，她在Twitter上分享女兒當下的「可愛反應」，讓眾多網民紛紛大讚「最佳身教」。

3歲女便有這種「自覺」，實在厲害！😂（按圖了解）

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日本一位媽媽在Twitter上分享，過去因疫情影響，3歲女兒並未在商場見過試食活動，日前她帶着女兒到百貨公司的地下街挑選日式點心，意外讓她體驗到「人生第一次的試食」。親媽表示，女兒初次收到店家給予的食物時，因內心困惑而露出尷尬表情，沒想到下一秒她竟詢問，「為甚麼他（店員）會拿給我…？啊！是因為我很可愛嗎…？」，逗趣反應讓親媽哭笑不得。

看見女兒可愛的反應，讓她忍不住笑稱「她（女兒）的自我意識還真高啊，真是太好了」。事後雖一度開玩笑對女兒解釋「是的、是的，是因為妳很可愛才這樣的」，但後來還是向女兒解釋了店家提供試食的理由。

帖文曝光後掀起討論，網民紛紛大讚：

．「完全正確！就是因為可愛才給的！」

．「肯定是因為可愛啊」

．「自行理解得很快，這種積極性我也想學習」



孩子靈敏的反應，也被許多人讚為「最佳身教」：

．「『為甚麼給我？』，3歲孩子能對此抱持疑惑真的很厲害，畢竟很多同齡的孩子會認為別人無償的付出是理所當然」

．「這是很棒的育兒成果」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】