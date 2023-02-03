育成學霸｜孩子能否愛上學習？父母做到3點　他們將來多半做學霸

編按：說是想讓孩子有個快樂童年，不過一講到成績，有些家長還是瞬即轉成「怪獸模式」，積極催谷子女學習、溫習。內地網紅CC媽媽早前便分享了一篇有關「育成學霸」的文章，想讓孩子學業成績變得理想的家長，不妨參考一下。



老朋友知道的，C爸自小是個學霸。我之前問過他：「像你們學霸，家裏管的一定很嚴吧。」但C爸卻搖頭：「並沒有啊。父母的管理都是比較寬鬆的，在學習上也沒有什麼過多的干涉和規定。」嗯，這話聽着耳熟……好像每年高考結束後，那些狀元也都是這麼説的。

坦白講，估計很多人對此都將信將疑。寬鬆、不干涉？不就等於「放羊」了嗎？學霸的父母真的都這樣？

想起前段時間看到的一段視頻，一位北京奶奶和爸爸分享了自己培養出學霸孩子的經驗。他們認為，在教育孩子這件事上，家長的角色應該做到這幾點：幫忙不添亂，盡責不越位，切實不表面，關注不焦慮，助力不代替。

除此之外，還要找到發力點——己身發力，孩身顯效。

這一套教育理念讓我感觸頗深。有時候我們總是埋怨孩子不盡如人意，卻往往忽略了自己身上的問題。怪不得有網友總結：原來不是孩子不行，而是家長不行。

（CC爸媽提供）

看來，要想孩子成學霸，咱先得成為「學霸的父母」。不只是學習，任何一個層面都是如此。那今天我也想借着這個機會，和大家聊聊其中「擊中」我的一些觀點。

1. 盡責不越位

做好各自的課題身為孩子的父母，對他們負責、顧他們周全，這誰來了也挑不出毛病。但是，盡責不等於事事包辦、處處干預。很多事情，都需要孩子自己去經歷、體驗、決定……如果我們把手伸的太長，那隻能橫生枝節。心理學家阿德勒提出的曾提出過一個概念，叫做「課題分離」。他認為：一切人際關係矛盾都起因於對別人的課題妄加干涉，或者自己的課題被別人妄加干涉。聽上去挺抽象，其實就一句話，誰具體去做這件事，結果最後由誰來承擔，那就是誰的課題。

拿孩子上網課這事來説，總會有朋友感嘆：「我家孩子，聽課得有人看着，寫作業也得有人看着。就這樣了，都不行。上次寫的字那叫一個亂，我直接把它的作業本撕了。」我「呵呵呵」，正是因為有人步步緊盯着，孩子才永遠學不會自己的課題自己完成。

CC最開始上網課的時候，也完全放飛自我，上完課就只想玩，作業一個字不想寫，每天都是拖拉到晚上，狂補一天的作業。我看得也着急，但是直接插手絕對是給自己攬活，還費力不討好。所以，我只做了我能做的：晚上下班回家向來是我們一家人的集中娛樂時間，而我選擇在網課期間格外安排了些格外有吸引力的活動。比如搞「新鮮」的烘培、去「新建」的大公園、看一部電影……

每一個都讓CC感覺「錯過就失去一個億」。當然，你不能説「寫不完就別參與」，你那是拉仇恨呢。我只是很「誠懇」的告知她：

我今晚打算帶DD烤餅乾，如果你沒時間，我會留一半材料給你，你可以明天白天自己做。

我今天晚飯後打算帶DD去新開的松果公園轉轉，你來不及也沒事兒，周末我們可以在帶你們去一次。

誰會想白白放棄一次去玩的機會呢？那麼為了參與晚上的活動，她就會想辦法在白天把所有的作業完成。我們不是要套路孩子，而是讓孩子對自己的課題有「掌控感」，她就會更願意對自己的事情負責。不誇張的説，今年網課的每一天，她都在我們下班之前完成所有作業（除去不會的），真正實現了「完全放手」。到後來，是她自己真的嚐到了「先幹完該乾的，然後自由的幹想幹的」的甜頭，哪怕沒有甚麼誘惑，也成了習慣。

我們可以把馬兒牽到河邊，但是不能強迫它喝水。學習也是這樣，作業是孩子自己的課題，就該讓他自己負責、自己安排。我們家長的課題是：

1、引導到位，不斷的讓她感受利弊差異（哪種完成方式更好）。



2、守好底線，立好規矩（嚴格要求作業保質保量完成）。



那麼孩子，自然就會主動承擔起自己課題的結果：一個是自己認真提前完成，然後開開心心玩耍；一個是自己磨蹭耽誤時間，最後眼巴巴看別人開心玩耍。怎麼選？只要你引導的到位，根本不用去説教！説到底，在孩子自己的成長過程中，我們只是配角。配角是甚麼？就是要把重頭戲都留給孩子自己：我可以幫助你解決問題，陪伴你度過難關，引導你方向。但不會越過界限，全權代替你生活、替你做選擇。

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2. 關注不焦慮

做情緒穩定的父母説句實在的，但凡關注孩子、對孩子有一定的要求，我們就不可能不焦慮。但現實是，很多父母過於焦慮，或者在一些本可以放平心態的事情上過分擔憂，以至於影響影響了親子關係、影響了家庭氛圍。之前一位粉絲朋友留言，説自己就是那種特別容易焦慮的人。

有一回，孩子起晚了，各種磨蹭，早飯都沒吃，直接往學校趕。結果還是遲到了，氣得她直接在學校門口對着孩子大吼一通，周圍很多人看着，自己都沒能停下來...等回過神兒來的時候，她才意識到，只不過是一次遲到，甚至連10分鐘都沒到，為甚麼發這麼大火呢？

是啊，為甚麼會發這麼大火呢，為甚麼總因為一件小事焦慮至此呢？我們問問自己，就會發現，其實是我們覺得這個事兒不可控了、或者説沒有補救的可能了。我們憑空給「遲到」臆造了很多不可估量的後果：遲到了孩子就會錯過重要的課程，就會跟不上，成績就會下降；就會不受老師喜歡，不受老師重視；一點時間觀念都沒有，將來學習可怎麼辦……可事實是這樣嗎？冷靜下來就知道，並非如此。但處在情緒當中的我們，意識不到這一點，只會用強硬的態度去逼迫孩子、用激烈的言辭去指責他……如果家庭中太多焦慮，那孩子也會變得不安，和父母的關係變得對抗。

我們總説，輕鬆愉快的家庭氛圍才是教育的基礎。家庭中的鬆弛感，真的是孩子成長最大的福氣。

總之，不管是學習、習慣還是行為養成，我們能給到的最好的支持，就是情緒穩定。放下焦慮，從改善自己處理情緒的方式開始。心理學當中，有一個實操性的情緒脱困方法，叫做“脱困四問”。分別是：問情緒（我現在是甚麼情緒）問事件（發生了甚麼事）問目標（我想要的結果是甚麼）問行動（接下來我能做甚麼）比如：孩子寫作業磨蹭拖拉觸發了你的情緒。先深呼吸，跳脱出來問問自己。

現在是甚麼感受：是憤怒、崩潰？

為甚麼會這樣，發生了甚麼：因為孩子寫作業慢了？我想要的結果是甚麼：把作業完成！接下來能做些甚麼，有沒有別的辦法：給他定好規則，寫不完就不能下樓玩；或者明天早起接着寫。每次控制不住自己，想要發脾氣時，不妨這樣停下來試一試。相信我，堅持一段時間，你會發現，自己發脾氣的事情越來越少，在這樣穩定的情緒中，孩子也會變得更自律。

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3. 己身發力，孩身顯效

改變自己，才能改變孩子就像那位北京奶奶和爸爸提到的：發力點其實在父母身上。

所謂「己身發力，孩身顯效」，就是我們改變了，孩子身上才能顯出效果。有一句話要説爛了——父母是孩子的一面鏡子，孩子是父母的影子。

．想要孩子自覺自律，自己就別整天躺在沙發上刷手機；

．想要讓孩子積極向上，自己就別總是怨天尤人，自怨自艾；

．想要讓孩子追求進步，自己至少別放棄學習…



説一件小事兒。

有天CC背課本，怎麼都背不熟，她一邊生氣，一邊給自己打氣：「再來一次」、「這次一定可以」、「最後一次」、「最最後一次」……C爸忍不住誇她：「我女兒怎麼這麼有毅力？」沒想到CC説了一句：哎呀，我是那天看到媽媽拍短視頻了，她也拍了好多好多條，最後就是越來越好的……咳咳……此處沒忍住，自誇了。

咱就是説這件事兒，養孩子越久我越發現，孩子能從你身上學到的、多數來源於「她無意看到的」，而不是你「故意説出來的」。我們的這些言談舉止也好、價值觀念也好，會無形中成為孩子的精神食糧，讓他養成一脈相承的生活態度、學習習慣...而且，要知道，父母所帶來的這種無形的塑造，易成難改。孩子的優秀，從來不是一蹴而就的，也並非無源可循。我們理應成為那個「源」，為孩子打好這塊地基。我們視頻號開通啦，只想看「濃縮精華」的，來找我們玩吧！

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