教養｜兒子向小鹿扔石　嚴母喝他跪下並用石揼他　過激行為惹熱議

許多人會趁着周休假期前往親子農場遊憩，不僅能藉由療癒手作行程能夠舒壓，父母帶着孩子餵食小動物也能夠寓教於樂。日前有人在清明連假前往農場遊玩，直擊有男童拿着石頭丟小鹿，沒想到男童媽媽的舉動讓途人看完後紛紛大讚「這個媽媽太帥了」。



這位嚴母確是贏得不少網民的掌聲，但她的做法又真的對兒子好嗎？（按圖了解）

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男童朝小鹿丟石頭！媽媽見狀當場要求下跪：這樣好玩嗎？

一名女網民在Dcard閒聊版發文，事主表示4月5日到宜蘭知名農場看小動物，由於地上鋪滿小碎石，一位看起來年約5、6歲的男童便順手抓起石頭朝農場裏的小鹿丟去，男童媽媽看到後直接跩着兒子到旁邊怒吼，「你幹嘛！！你給我跪下！跪下！」等到男童跪下後，媽媽便拿着一把石頭朝男童身上丟過去，「這樣好玩嗎？被石頭丟好玩嗎？」男童也隨即回應「不好玩」，媽媽則怒罵「那你為甚麼還拿石頭丟小動物？」女事主見到男童媽媽的教育方式也感嘆，「我跟我男友原本才在想哪裡裏來的小鬼，這個媽媽太帥了啊！」

上百名網友也紛紛留言認同事主想法：

．「我看到一半還以為媽媽要小孩跪着跟小鹿道歉」

．「是魔法，媽媽用魔法打敗魔法！！！」

．「支持媽媽的教育方式，太讚了！！」

．「這媽媽給100分！」

．「真的好讚，希望台灣多一點這種有在教育小孩的家長」

．「這媽媽太帥了吧」

．「這媽媽愛了，如果媽媽都這麼有同理心我會喜歡小孩子」



媽媽要求男童下跪、丟石頭引熱議！網搖頭：完全是反效果

然而也有另一派不同意見，認為媽媽當眾讓小孩下跪不是正確的教育方式：

．「跪下也不太好啦...」

．「保護動物要求小孩將心比心的行為很帥，但叫小孩當眾下跪完全是錯誤示範，這不是教育，是羞辱」

．「讓孩子知道行為的後果方式有很多種，這個舉動雖然能讓孩子知道自己錯了，但這個經驗可能會影響他的心理發展，導致自卑、低自尊、過度依賴型人格，雖然大家看到這個處理方式大多覺得痛快，但長遠來看，其實這種管教方式不利於小孩發展噢！」



有熱心網民提供適當做法：

「雖然小孩確實非常該罵，但我覺得媽媽可以換一種教育方式，立即喝斥小孩、並蹲下來與小孩平齊視線問小孩如果換成自己被丟石頭會不會開心，相信大部分識別力正常的小孩都會懂這個道理，而不是在大庭廣眾下叫小孩下跪並怒斥，自己小時候做錯事在機車後座被前座的媽媽罵得很慘，但當下一句話都沒聽進去，只在意旁邊會不會有人一直瞄過來很沒面子，完全是反效果」。



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