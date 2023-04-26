馬斯克帶同2歲兒子X AE A-XII出席活動　超萌樣子令爸爸秒變慈父

世界首富馬斯克（Elon Musk）無論在哪裡都會成為焦點，不過最近他出席一場位於邁阿密的行銷研討會時，全場的焦點反而被馬斯克家的 2 歲寶寶給搶走啦！



罕見慈父形象！馬斯克兩歲寶寶 X AE A-XII 超搶戲！

在這場行銷發表會中，馬斯克帶着自己與前女友 Grimes 的兩歲兒子、也正是大名鼎鼎的「 X AE A-XII」出席活動。這位全球矚目的寶寶無視旁人的坐在老爸的大腿上，並且一派輕鬆地享用着手上的餅乾。而馬斯克也罕見地露出了好爸爸的一面，和兒子玩得不亦樂乎。

雖然 X AE A-XII 只有兩歲，但他的神態與老爸的確十分相似，許多網民都誇獎這位天子驕子看起來就和馬斯克一樣擁有天才般的氣質。

X AE A-XII現在已是一個2歲大的小孩了！（按圖了解）

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前衛寶寶！Grimes 秀出 1 歲小女兒另類金髮造型！

除了兩歲的兒子 X AE A-XII 之外，Grimes 和馬斯克也共同育有一位 1 歲的小女兒。Grimes 也曾經在Twitter上和網民們分享小女兒「Y」超前衛的金髮造型，看來這對超有想法的另類父母從小就開始幫兒女們打造不同於普通小朋友的另類風格啦！

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