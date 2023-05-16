驅蟲｜臭屁虫卵驚現家中！網民更被噴液攻擊 對抗牠們並不須武力
撰文：聯合新聞網
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春天是常見害蟲荔枝椿象活躍的季節，牠們不光活躍在戶外，有時也會跑進室內。一名網民在衣物上發現荔枝椿象的幼蟲和卵，還不慎被其汁液波及。
臭屁虫可說是其中一種不太討都市人喜愛的昆虫：（按圖了解）
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一名網民在PTT分享，早前打開衣櫃拿出一件很久沒穿的褲子，發現上面停了三隻黑色的昆蟲，一旁還有14顆白色的蟲卵。他表示還不小心被蟲噴出的不明液體沾到手，接觸到液體的地方有些刺痛，不知道是不是中毒了。
網民表示：
．「這就荔枝椿象的幼蟲阿」
．「天阿好噁心」
．「像一堆鈕扣」
．「已孵出3隻，還有11隻要出來了小心」
．「居然出現在衣櫃裏，這個家不能要了」
．「建議整個衣櫃拿去燒掉」
．「荔枝椿象的液體可以噴20～30米遠，被噴到的地方可能會潰爛，為避免以後留疤或蟹足腫快去掛皮膚科」
荔枝椿象俗稱臭屁蟲、臭椿象或荔椿等，喜好寄生於荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物的花穗或枝梢。該蟲受驚擾時常噴射出具腐蝕性臭液自衛，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛和疼痛。如果在居家環境遇到，可將肥皂水稀釋後噴灑於幼蟲身上，約一分鐘內荔枝椿象就會停止活動直接死亡。
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