洗衫｜室內曬衣怎不產生異味？家電大廠分享3大洗衣曬乾收納建議

天氣變熱，衣服容易流汗，必須經常清洗。然而洗衣服時，又非得經過「洗衣」、「曬乾」跟「收納」等動作，有時難免會讓人懶得處理。近來日本媒體，就整理了家電大廠三菱電機的說明，分享了洗衣時可以更加省事的幾個小技巧。



相關文章：潮濕｜柔順劑或為產生罨味元凶！洗衫晾衫4招 讓衣物更乾淨快乾

+ 10

根據日本媒體《grape》報道，很多人在洗衣服時，有着「部分種類的衣物必須分開洗」以及「衣服要翻過來再洗」等習慣，不過根據說明，其實這都是非必要的動作，想洗衣服時直接洗就好。

另外，防止洗衣粉或洗衣液等物質殘留，一般洗衣機的程序，會跑兩次「洗淨」和「脫水」的流程，因而佔用不少時間。不過市面上部分的衣物清潔劑，其實有推出只要跑一次流程，就能夠順利洗乾淨的款式，趕時間時可以多加利用。

而在曬衣服時，可能容易受到天氣影響，沒辦法在外曝曬。此時可以把衣物拿到室內晾乾，但最好配合抽濕機與循環風扇等家電，以免產生異味。如果不想摺衣服，可以採用懸掛式的衣櫃，直接衣服連同衣架一起收納，就能少一段手續。

【延伸閱讀，更多洗衫、晾衫建議】

抽濕｜怎讓浴室加快乾爽？網民力推「2法寶」 專家分享防霉關鍵

+ 6

洗衫｜衣服全放入洗衣袋竟是錯？有3大問題 最糟會將洗衣機弄壞

+ 9

延伸閱讀：

記者會取消！「抹布水煮麵」牛肉麵店發聲明：擇期重新營業

病毒活躍季節出現「邪惡的微笑」 醫曝關鍵黃金治療期

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】