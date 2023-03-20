潮濕｜人在房間時可抽濕嗎？4大使用建議　將吸濕功能發揮至最大

潮濕的天氣不僅讓換洗衣物都難以曬乾，也造成家中因為濕氣多而滋生黴菌。



台電曾於Facebook專頁「台電電力粉絲團」發文，提供讓抽濕機發揮最大效益、快速抽濕的正確使用方式。

近日天氣開始潮濕，早點學懂使用抽濕機的正確方法，可助家居保持乾爽衛生：（按圖了解）

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1. 關閉門窗

台電表示，使用抽濕機目的就是為降低室內濕度，而若使用當下沒有關閉門窗恐會引入更多濕氣，尤其早晚濕度最高，若覺得家中悶熱，建議於氣溫較高、空氣較為乾爽的中午開窗透風。

2. 避免放在室內邊角

台電建議，抽濕機的運作方式為讓空氣流通，因此放在室內中間能達到最好的效果，若怕因影響到動線而選擇放於牆角，切記機身至少需遠離牆面約30厘米以上，如此才不會阻礙進氣口；同時，機身附近也不宜覆蓋衣物，避免過熱導致危險。

3. 定期清洗濾網

台電也提醒，使用抽濕機時一定要定期清洗濾網，不然可能會因為濾網過髒導致進氣時空氣流通不順，從而影響散熱系統，如此一來抽濕機便無法發揮最大效率。

4. 搭配循環扇使用

台電表示，使用抽濕機時可以搭配循環扇，讓空氣得以快速流通，只要空氣流通得越快，就能讓室內的濕度快速下降。

使用抽濕機時，是否能跟人共處一室？

有關抽濕機運作時是否可以跟人共處一室的問題，台電表示，其實要看抽濕機是否有「濕度設定功能」，壓縮機式抽濕機的除濕原理為藉由冷媒循環系統將吸入空氣中的濕氣，冷凝成水滴排至水箱，再將乾燥空氣排出達到抽濕效果。

從前抽濕機無法設定濕度，而濕度太低可能會讓人皮膚發生乾燥不舒服的現象，因此才有抽濕時人不要共處一室的說法，但現在市售的抽濕機皆有濕度設定的功能，在濕度設定在55%～65%左右的狀況下，由於人體舒適的濕度約為60%，因此人和抽濕機待在同一個空間是沒有問題的！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：人在房間可以開除濕機嗎？台電破除多數人的迷思，加碼傳授4個使用小撇步發揮最大效率】