洗衫｜白色衣物泛黃有汗味？即睇10個秘技　這法寶不傷衣物不褪色

白色衣服不論是單穿、配襯衫、牛仔褲都合適，但白色衣服穿久會變黃、有異味，其實都是因為你洗錯了，改變日常清潔的方式，就能讓白色衣服潔白如新。



清洗白色衣物時，不妨參考以下10個建議：（按圖了解）

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首先，清洗前要先浸泡或局部處理。不論Polo衫、襯衫或是T恤，白色衣物最容易有黃漬污垢的地方就是領口和袖口。

台灣家事達人陳映如表示，衣領袖口大都是皮膚油脂造成的泛黃，不論是否要馬上洗，都可以先塗洗碗用的洗潔精，「如果沒有要立刻洗，塗完放着沒關係，不會傷害衣物；如果要立刻洗，那麼塗完5～10分鐘等洗潔精分解髒污再下水，建議白衣服當天穿完都要立刻洗。」

陳映如解釋，穿完馬上洗，否則髒污卡在衣物中越久越難清理；即使只穿過一次沒有流汗或臭味也建議清洗，因為衣服接觸皮膚會有細菌、油脂或皮屑殘留，都會讓衣服黃掉。

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「氧」系漂白水去黃漬 不傷衣物、不褪色

如果是腋下變黃，或是穿久了的衣服自然變黃，可以買含有過碳酸鈉成分（sodium percarbonate）的潔衣用品，先用一盆水加2大匙清潔劑浸泡1～2小時，它會產生小氣泡，可以去黃漬和殺菌，再丟進洗衣機洗。「過碳酸鈉不會傷害棉、化學纖維或混紡材質的衣服。雖然會傷害毛料或蠶絲，但這兩種材質的衣服以乾洗居多，所以一般不會用到，」陳映如解釋。

漂白水也可以拿來洗白色衣服，但陳映如說，缺點是如果濃度拿捏不準會傷衣料，而且不能洗白色以外的衣服，但過碳酸鈉可以。陳映如也指出，過碳酸鈉就是「氧」系漂白水，實際應用上，過碳酸鈉比「氯」系漂白水好用，不會傷衣服，也不會讓深色衣服漂白，失敗率很低。

第二是分類。以往怕染色，深色、淺色分開洗，因此白色常跟淺色的衣服一起丟洗衣機，然而美國知名作家、有清潔女王之稱的柯布（ Linda Cobb）說，白色衣服也會被淺色衣服染色，所以如果要洗白色衣服，就單純只洗白色的。

放入洗衣機前4點注意 不讓衣服愈洗愈髒

前置作業做好之後，就可以放入洗衣機，但這最後的步驟當中還有許多要注意的地方：

1. 放入洗衣機後，如果能調控水溫，30～40℃的水溫可以幫助溶解油脂。



2. 洗衣精用量也要注意，放太多容易使衣物發黃，依照洗衣機建議的使用量即可，柯布也說，太多洗衣精殘留在纖維內，就會像是磁鐵一般會吸附髒污，而且容易造成皮膚過敏。



3. 洗衣槽太髒也容易讓衣服發黃、變臭。一般情況是3個月清理一次，如果使用頻率很高（例如一週用了3、4次），每次衣服量都很多，那麼建議1個半月就要清理。



4. 洗完後立刻拿出來曬乾，不然細菌會在濕衣服上滋生而有異味、泛黃。



衣服穿久，領口也常會出現荷葉邊。陳映如建議可以放洗衣袋清洗，避免衣物被洗衣機過度拉扯，曬衣服時也避免從衣領處放衣架，而是從下擺放，都可以延長衣領的壽命。

衣服洗完還是臭？ 善用小梳打粉

如果洗完還是有異味，表示可能是沒曬乾、發霉，或沒有完全洗乾淨，才會曬乾後還沒穿就有臭味。這時可以善用小梳打粉，陳映如建議，不但洗的時候可以添加，如果還沒有要洗，也可以撒在洗衣籃裏，「小梳打粉是鹼性的，可以中和汗的臭酸味。」

如果家中有過碳酸鈉，也可以用來替代小梳打粉，過碳酸鈉碰到水會變成碳酸鈉，也就是梳打水，一樣有除臭的效果。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】