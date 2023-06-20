暑假活動｜WM酒店親子Staycation快閃優惠 全家出遊西貢小提案

小朋友考試周過後，是時候計劃全家出遊，讓小朋友同爸爸媽媽都放鬆一下！小編精選WM酒店親子Staycation快閃優惠，只需$1700 一家三口便可以來一個小旅行！同場加映西貢玩樂行程，讓全家不用飛到外國便可以享受一個開心小假期！



$1,700 全家出遊 香港最美麗後花園

西貢最美打卡酒店WM Hotel推出暑期親子Staycation 快閃套票優惠，每日限量2間免費升級露台客房/豪華私人花園客房，而且可揀選2023年7月1日至8月31日暑假期間入住，人均低至$567，優惠低至46折，非常適合一家三口來一個小旅行！

WM Hotel將於2023年6月23日至7月6日期間開售「It’s Party Slime住宿計劃」，住宿計劃包括兩名成人和一名兒童（11歲或以下） 住宿一晚，免費三人早餐（兩名成人和一名兒童），免費房內兒童用品。小朋友更可以免費參加30至45分鐘的鬼口水手作班（包原材料一份），3-5歲小朋友更可享25分鐘的酒店露天廣場滑行車騎乘活動體驗。至於爸爸媽媽都有不同精彩活動，包括可免費享用客房內迷你吧一次，免費使用健身中心、頂層無邊際游泳池、 桑拿及蒸氣浴設施。

+ 10

每日限量2間免費升級露台客房/豪華私人花園客房

是次優惠設有兩種房型：

高級客房



星期一至四

原價HK$3,756，現46折優惠價HK$1,700

每日兩間房間免費升級至豪華露台客房【點撃立即購買】

星期五及星期日

原價HK$3,756，現48折優惠價HK$1,800【點撃立即購買】

星期六及公眾假期及公眾假期前夕

原價HK$3,756，現62折優惠價HK$2,300【點撃立即購買】

豪華露台客房



星期一至四

原價HK$3,976，現48折優惠價HK$1,900

每日兩間房間免費升級至豪華私人花園客房【點撃立即購買】

星期五及星期日

原價HK$3,976，現51折優惠價HK$2,000【點撃立即購買】

星期六及公眾假期及公眾假期前夕

原價HK$3,976，現63折優惠價HK$2,500【點撃立即購買】

同場加映優惠：Staycation 快閃優惠｜WM Hotel 西貢打卡酒店｜24小時住宿連雙人自助早餐及$1000餐飲消費額｜每日限量2間免費升級露台客房 / 尊貴海景露台客房 (只設淋浴間)

同場加映：全家出遊西貢小提案

行程一：親子獨木舟白沙洲生態遊

想和小朋友一起過番個既難忘又有意義的假期嗎？藍天體育會的專業教練將會帶你和小朋友一起到西貢海域，在安全的環境下體驗划獨木舟的樂趣和進行非常有教育意義的清潔沙灘活動。一家人既能在海上感受大自然既氣息之餘，同時能讓小朋友學習到如何保護海洋生態及培養他們的環保意識。

划行距離：約 1.5 公里

小童年齡限制：1 – 16歲

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

活動地點：白沙洲

日期：星期六、日及公眾假期

時間：09:00 – 12:00 或 13:00-16:00 (請提早15分鐘到達)

價格：

1 位大人 + 1 位小朋友 原價HK$1,200｜優惠價HK＄999【點擊立即報名】2 位大人 + 1 位小朋友 原價HK$1,700｜優惠價HK$1,399【點擊立即報名】

每位小朋友全程必須要有一位家長陪同

成功報名及付費，旅程當天即送你 ARENA 手機防水袋一個

價格包括：導師、獨木舟器材、兒童及成人救生衣、安全器材

行程二：親子紅樹林獨木舟體驗 | 企嶺下

活動地點：榕樹澳、烏洲

集合地點：企嶺下新圍16號地下 (藍天體育會)

價格包括：導師、獨木舟器材、助浮衣、午餐、沖身及更衣設施、存物櫃

日期：7月22、29日，8月19、26日 (其他新日子會再更新)

時間：10:00 – 13:00 或 14 : 00 – 17 : 00 (請提早15分鐘到達)

適合小朋友年齡：1 – 16 歲 (每位小朋友全程必須要有一位家長陪同)

價格：

1位成人+1位小朋友 原價HK$1,020｜優惠價HK$880【點擊立即報名】

行程三：橋咀島珊瑚導賞團

在藍天橋咀島珊瑚導賞團中，會先使用快艇前往橋咀島，然後導師會帶你使用透明底獨木舟，探索橋咀島沿岸的水底世界、連綿不斷的珊瑚礁，以及色彩繽紛的海洋生物。

橋咀島的連島沙洲南面一帶是珊瑚天堂，使用透明底獨木舟能夠在不濕身的情況下探索海底世界。眼前盡是各色各樣的珊瑚，包括適合珊瑚魚、螃蟹和海膽寄居的波紋狀牡丹珊瑚、呈渾圓塔狀的扁腦珊瑚，以及搖曳擺盪的陀螺珊瑚。豐富多樣的魚兒暢游於珊瑚群中，包括條紋軍士魚、成群結隊的黃尾光鰓魚、七彩隆頭魚和色彩鮮艷的蝴蝶魚等。

活動地點：西貢沙下、橋咀島

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

適合年齡：8 歲或以上、16歲以下全程必須要有一位家長陪同

日期：星期六、日及公眾假期

時間：10:00-13:00 / 14:00-17:00 (請提早15分鐘到達集合地點)

價格包括：透明底獨木舟器材、安全用具及導師

*藍天的專業教練皆持有國際衝浪協會 (ISA) 的專業教練資格，並且擁有多年的教學經驗。

價格：

原價每位HK$690｜優惠價每位HK$599

原價每位HK$1,380 ｜優惠價兩位HK$1,099【點擊立即報名】

行程三：全港唯一珍珠導賞團＋珍珠首飾工作坊

位於西貢麻南笏的珍珠養殖場由香港珍珠養殖協會經營，是全港唯一海上珍珠養殖場，協會逢星期六日都舉辦珍珠導賞團暨工作坊，由專人教授香港珍珠歷史及現況、珍珠養殖知識和與海洋保育的關係，教你開蚌尋珠，並親手製作屬於自己的珍珠首飾，別具意義！

01空間聯乘推出珍珠首飾親子工作坊，以簡明的教材和生動的教學方式，讓小朋友對珍珠掌握基本認識，更可近距離觀察珍珠蚌周邊海洋的生物，家長與小朋友可合力開蚌及做一份珍珠首飾，一起體驗充滿繽紛樂趣和富有意義的戶外學習旅程。活動期間會贈送小朋友一盒限量版海洋輕黏土手工包（價值 HKD 200），數量有限，送完即止。

珍珠首飾工作坊票價

親子一大一小(4 - 11 歲)套票【點擊立即報名】原價 HK$1,020｜優惠價HK$960｜1/7/23 - 31/12/23限定優惠HK$880

親子兩大一小(4 - 11 歲)套票【點擊立即報名】原價 HK$1,840｜優惠價HK$1,600