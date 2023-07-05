暑假好去處｜親子暑假酒店Staycation優惠推介 0至11歲免費入住！

又到暑假，不想飛外國旅行可以選擇一家大細在香港的酒店Staycation！本港有不少酒店推出親子暑假Staycation套票，卡通人物主題套房大人小朋友都鍾意！即睇以下5間親子暑假酒店Staycation優惠推介！



香港愉景灣酒店 x 蠟筆小新夏日住宿計劃優惠

位於大嶼山的香港愉景灣酒店遠離香港繁忙的市中心，令人有渡假的感覺，海濱白教堂濱臨大海更是著名打卡聖地！今個暑假香港愉景灣酒店推出全港首個蠟筆小新主題Staycation，酒店入口到大堂、主題樓層客房、餐廳及二樓戶外海濱亭內都可看到蠟筆小新的蹤影，作為蠟筆小新粉絲的您切勿錯過！

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客人可於Cafe bord de Mer & Lounge享用蠟筆小新主題下午茶套餐，一系列精緻可口的蠟筆小新造型茶點將放在特色玻璃上，加上專屬的蠟筆小新裝飾，打卡一流！主題下午茶以精緻鹹甜美點來喚醒大家的味蕾，包括新鮮蟹肉叼草牛角包、焗松露醬大蒜撻及爆米花焦糖奶凍等等，每套下午茶套餐更會送您蠟筆小新叉匙一套！凡預訂住宿計劃之客人，每房可獲贈蠟筆小新主題限定禮品包，包括蠟筆小新拖鞋2雙、蠟筆小新主題毛巾1條及蠟筆小新造型彩虹浴球1個！

蠟筆小新夏日住宿計劃優惠包括：

蠟筆小新主題客房一晚（0至7歲兒童如無需加床可免費入住）

雙人自助早餐

蠟筆小新主題下午茶^ (於入住當日享用)

主題DIY相架工作坊連即影即有相一張 （每房限送一套）

蠟筆小新主題限定禮品包

價錢：$2099起/兩位成人>>立即預訂<<

香港黃金海岸酒店 Hong Kong Gold Coast Hotel 住宿連餐飲

香港黃金海岸酒店提供豪華海景客房住宿，親子Staycation包自助早餐、盛夏沙灘下午茶 、免費使用健身中心及游泳池（客人請於游泳池接待處進行預訂，及建議每房每天預訂一個首選時段）。酒店內有多個兒童遊樂設施，賓客惠顧「鯊魚冒險島」，須提前於「鯊魚冒險島」接待處進行預約一家大小在優美的翠綠園林內享受家庭溫馨的時光！0至11歲兒童如無需加床可免費入住。

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住宿連餐飲套票包括：

1晚豪華海景客房（雙人床／兩張單人床，視乎酒店供應）住宿

入住當日於海岸扒房廳享用雙人盛夏沙灘下午茶

翌日雙人早餐

免費房內迷你酒吧

免費無線上網

價錢：$1750起/兩位成人>>立即預訂<<

香港維港凱悅尚萃酒店 Hyatt Centric住宿連餐飲

香港維港凱悅尚萃酒店推出多個Staycation套餐，房間可以看到無敵維港海景，不少爸爸媽媽都喜愛帶小朋友到酒店泳池游泳嬉水！Staycation套票更包括自助午餐或晚餐，及自助早餐，值得一提的是5歲或以下兒童可免費享用自助早餐，午餐，及晚餐！的確是一家大細Staycation的好選擇！

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住宿連餐飲套票包括：

1晚標準客房住宿 (提供特大床/兩張單人床, 供應視乎酒店細則及情況而定)

The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐

The Farmhouse咖啡廳雙人自助午餐（12:00至14:30）或晚餐(晚上6時至10時)，視乎套票方案而定

價錢：$1518起/兩位成人>>立即預訂<<