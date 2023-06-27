洗衫｜洗衣球與髒衣物先放哪樣？次序錯誤　隨時洗多次甚至傷皮膚

了解正確的洗衣方法，對於維護衣物的品質和保持皮膚的健康非常重要。



即使是看似簡單的洗衣動作，如果步驟錯誤，少則可能會導致衣物殘留污漬或過度磨損，嚴重也可能會對皮膚造成刺激和不適。

原來「次序」對洗衫這回事是非常重要的！（按圖了解）

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台灣社群論壇Dcard上有一篇帖文引起關注，內容是一名網民分享他洗衣的方式。他平時使用洗衣球，以避免洗衣涖太重一不小心沒拿好倒過頭。然而，近日他媽媽去他家裏留宿幾天，看到他洗衣服時指出他的方法錯誤，應該先放入洗衣球再丟髒衣服。他以往都是「有丟就好」、「憑感覺」的方式，直到這次經歷才自嘲活了20多年，終於明白正確的洗衣服方式。

許多網民紛紛留言，表示看完從這篇文章後長知識了：

．「要先放球喔！不然他沒有浸泡完全會黏在衣服上，有一次就是懶惰，然後就黏在男友的四角褲上了」

．「之前也是後丟洗衣球，直到有幾次看到某幾件上會殘留，才發現原來…」

．「我也是先丟衣服耶！長知識了」

．「原來正確方式是要先放球喔？！ 」

．「原來我也用錯方法了」



至於為甚麼要先丟洗衣球，有內行網民解釋原因：

．「如果洗衣球最後丟，有可能會隨着衣服浮起來，導致溶解不完全或是沒破。如果先丟洗衣球，有時候可以靠衣服下墜的力道提前把洗衣球弄破，或者靠衣服濕掉的重量把洗衣球壓破」

．「先丟洗衣球，應該是因為讓它有水蓋過，也有時間溶解」



不過，也有網民提醒其他洗衣清潔劑的使用方式：

．「其實好像不只洗衣球欸！我之前在宿舍洗衣服的時候，洗衣機上也是寫着先倒洗劑，那時候才發現原來順序是這樣的」

．「除了洗衣球，任何洗劑都要先完全溶於水再下衣服，這樣衣服才不會容易殘留洗劑，不然容易刺激皮膚，這不是常識嗎？」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣機要先丟衣服，還是先放清潔劑？內行人揭正確順序，洗錯恐傷皮膚！網友：長知識了】