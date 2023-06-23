洗衫｜忘了拿走衫袋紙巾？面對盡是紙碎的內籠　簡易一招恢復原貌

相信很多人都曾經歷過這樣的情況，沒有檢查到褲子口袋中放了紙巾，洗完衣服後發現洗衣機都是紙巾碎屑，這種情況真的令人非常崩潰。有網民分享一個可以將洗衣機衣服恢復原樣的解決方法，引起熱議。



對很多「大頭蝦」而言，這實在是不可多得的一招！（按圖了解）

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日本Twitter帳號「最多情報局」發文提到「當我得知這樣一個真相時，無法掩飾自己的驚訝」，並表示「紙巾（衛生紙）放在衣服口袋裏，丟進洗衣機後，洗衣機被搞得亂七八糟，這時只需要使用『柔順劑』，進行一次洗衣和一次脫水，重新洗乾淨即可恢復原樣。」

推文一出，累積了15.3萬人按讚，Facebook「魚漿夫婦」也轉載了這則貼文，底下網民紛紛留言：

．「我小時候都被白罵了！小時候鼻子過敏，口袋裏永遠有衛生紙，洗衣服前忘了拿出來就會被罵…原來有這麼簡單的解法嗎」

．「太重要了，我小時候都挑得要死要活的，還要被阿媽罵」

．「加柔順劑有用，我都是這樣處理的」

．「真棒的知識！」

．「這個好實用」

．「太神奇了」

．「最近才用膠紙黏外套口袋」

．「以前都用膠紙黏到手酸」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】