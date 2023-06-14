婚紗相｜當天幸福的證據 今天已被棄於路邊！網民嘆當年實在嘥錢
撰文：聯合新聞網
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不少新人在準備步入禮堂前，都會籌畫一連串的結婚事宜，拍婚紗相就是其中一項，但也有人認為拍婚紗是最沒必要也最浪費錢的，萬一感情失和，可能就變成垃圾。就有網民在路邊看到一幅被丟棄的婚紗相，影中人甜蜜的模樣讓人看了不勝唏噓。
當天幸福的證據，今天已變成路邊的垃圾…（按圖了解）
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從這名網民在Facebook「路上觀察學院」上載的照片看到，路邊一處垃圾堆當中，竟然被放置一幅婚紗相，照片還裱框起來，影中人的模樣看起來相當甜蜜。婚紗相上還貼着一張紙條，寫着「已通知環保局」，對照影中人甜蜜的模樣，感覺相當諷刺。
帖文引來不少討論：
．「這種真的是浪費錢的東西」
．「拍小張點，要丟比較方便」
．「真的不要花大錢拍婚紗，那個錢去奢華度蜜月還比較爽」
．「婚紗相是最適合丟在路邊的廢物，因為拍的根本不像本人」
．「這種本來就是垃圾，怎麼放都怪，除非家裏超大」
．「婚禮辦得大，分手時很尷尬」
．「雖然是早期，實體照片就很麻煩，丟又不是，留又佔空間，保存也是個問題」
．「所以當初幹嘛要拍婚紗照？」
．「斷捨離的典範」
還有過來人分享經驗：
．「我一直說結婚過程中所花的錢都是最沒意義的，婚紗拍完沒有人會再拿出來看，喜宴辦得再大場，幾年後朋友、同學聚餐聊的依舊是生活瑣事，不會有人記得你結婚時多風光，那些花過錢就這麼船過水無痕」
．「我就問我太太我們的在哪，她說都快20年前的東西丟哪誰知道啊，當時唯一的功能就是宴客讓客人看的」
．「我當年也是這樣處理」
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