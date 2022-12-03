婚姻｜早已當上無性夫妻？伴侶慾望不滿足外　身心或更現6大問題

您有聽過柏拉圖式戀愛（Platonic Love）嗎？所謂的柏拉圖式戀愛，就是指單純追求心靈溝通、排斥性愛的精神戀愛，比如遠距離戀愛，也算是一種有愛無性的關係，不過即便精神上相愛，但是如果真的都沒有性愛，少了這些親密接觸，對我們的健康會有什麼影響嗎？以下告訴您沒有性愛對身體造成的6種影響。

文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



擁有性生活不只在解決夫妻生理需要，其實還有益身心健康：（按圖了解）

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1. 頭腦變鈍與記憶減退

雖然目前仍在初期研究，但部分研究顯示，常愛愛的伴侶，記憶力的表現較佳，除此之外，有些跡象也顯示，性愛對大腦的神經生成或許有幫助，缺乏性愛，相對少了預防記憶力減退和失智症(Dementia)的好處。

2. 降低性慾導致越久越沒興趣

性慾會促使您工作更有動力，更有企圖心，或是將這份動力轉移到小孩身上。但如果一段時間沒有性愛，您的性慾很可能會降低，因為身體在愛愛時，會分泌腦內啡(Endorphins)，除了讓我們感覺愉悅，也會使我們把性愛和這份愉悅做連結。相對地，禁慾或是一段時間沒有性愛，會降低這種連結的強度，也就造成性慾減退。

3. 壓力和血壓相對高

缺乏規律的性愛可能導致壓力的累積。研究顯示，正常的陰道性交能增進身心健康，並減輕壓力，但其他方式的性行為並沒有這種效果。沒有規律性愛的人們，在面對壓力時的血壓會更高，相對於最近剛有過性愛的人，身體會分泌催產素(Oxytocin)及腦內啡，可以幫助面對壓力。此外，催產素還有幫助睡眠的功效。

4. 缺乏滋潤、自信降低

缺乏性生活可能會讓我們缺乏動力，心情沮喪。學者認為精液有類似抗憂鬱劑(Antidepressant)的功效，可以幫助對抗憂鬱情形，而且精液含有許多荷爾蒙，包括睪固酮(Testosterone)、雌激素(Estrogen)、濾泡刺激素(FSH, follicle-stimulating hormone)、泌乳激素(Prolactin)、促黃體激素(Luteinising hormone)和幾種不同的前列腺素(Prostaglandin)，這些荷爾蒙在女性接觸精液後，會在血液中存在數小時之久。另一份研究發現，有使用保險套的女性，憂鬱指數較高，而未使用保險套的女性則較少憂鬱情形，因此當精液被陰道吸收後，的確有減輕憂鬱症狀的可能。

5. 免疫力下降且易感冒

少了性愛，我們可能更容易感冒或受到感染，適當的性生活可以幫助免疫系統的提升。實驗利用檢測免疫球蛋白A(Immunoglobulin A, IgA)，來檢測受試者的免疫力，結果發現擁有規律性生活的人，IgA的濃度高了許多。

6. 容易出現勃起功能障礙

禁慾可能會增加勃起功能障礙(Erectile Dysfunction)的可能，研究指出，平均一週擁有一次性愛的男性，相較於頻率更低的人，出現勃起功能障礙的機率少了一半。學者進一步研究年齡介於50~79歲的男性，發現年長者也有一樣的效果，規律性愛確實能降低不舉的風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：有愛無性？缺乏性愛易造成的6種影響】

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