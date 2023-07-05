親子購物｜夏天沙灘游水必備 crocs拖鞋涼鞋最平半價(附01優惠碼)

夏日炎炎，小朋友去沙灘游水必備一對功能性強又時尚的拖鞋涼鞋！crocs網店推出夏日優惠，最平半價起，購買精選夏日拖鞋涼鞋2對額外9折！現時《香港01》會員更有獨家優惠，買滿$500即減$30！記得留意下文取得獨家優惠碼！



Toddlers' Classic Disco Dance Party Clog

亮星星和標誌性 Crocs 舒適鞋履，有閃亮、有趣的圖案小朋友一定鍾意，Croslite™ 泡沫結構輕盈易於穿著， 旋轉式後跟帶令鞋子更加穩妥舒適，通氣孔設計增加透氣性，有助排出水和碎屑，而且容易清洗且快乾！

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Kids' Crocs Fun Lab

小朋友最喜愛的卡通人物都印在這雙Clog上！有Baby Shark、LINE Friends、Minions及101斑點狗！加上通氣孔設計讓孩子可以配上Jibbitz™飾品，設計屬於自己獨一無二的Clog！

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Toddlers' Classic Crocs Marbled Sandal

舒適的Classic Crocs涼鞋現在採用大理石紋 Croslite™ 材料，雖然所有大理石涼鞋都具有相同的波浪形外觀，但沒有兩雙是完全一樣。雙帶設計和後跟帶，確保穩妥舒適。可配上Jibbitz™飾品，設計屬於自己獨一無二的Sandal！

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