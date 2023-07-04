親子購物｜夏天穿涼鞋上山下海 15款TEVA鞋推薦(附01優惠碼)

夏天小朋友上山下海，必備一對舒適又時尚的運動涼鞋！美國品牌TEVA推出年中優惠，網店全場低至半價，購物滿指定金額再送禮品！現時《香港01》會員更有獨家優惠，買滿$1000即減$200！記得留意下文取得獨家優惠碼！



Outflow Universal

這款水陸兩用的兒童涼鞋採用 Teva 的 Universal Strapping System™ ，彈性鞋領、親水網布和堅固的橡膠鞋底，讓小小的雙腳亦能保持時尚的冒險風格。簡單的魔術貼開口，方便快速穿脫，而且貼合腳型。結實的 EVA 鞋床增強舒適度，適合全天穿著，模壓 EVA 中底配以足跟鞋墊和拱形設計，增加支撐性。涼鞋經 Life Naturals 處理，一種來源可靠的薄荷基底抗菌劑，可抑制引起異味的細菌生長，最適合全天穿著、一日遠足、外出遊玩、輕度遠足、夏令營、遊樂場、水上活動！

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Hurricane Verge Slide

Teva 利用了 Hurricane 的外底重新設計了這款女裝運動拖鞋。其透氣鞋面融合了速乾網布、REPREVE® 聚酯纖維織帶和堅固的帶扣。鞋帶可輕鬆調節，塑料扣開口，穿脫過程變得更輕鬆。尼龍鞋芯墊片令你在不平坦的地形上健步，橡膠外底提供耐用性和摩擦力。經 Life Naturals 處理，一種來源可靠的薄荷基底抗菌劑，可抑制引起異味的細菌生長，最適合：節日穿著、外出遊玩、露營穿著、全天穿著！

售價$439

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Hurricane XLT 2

標誌性的 Hurricane XLT 進行了全新的舒適升級，在鞋跟帶位置配上了柔軟的襯墊和一個全新的鞋底，具有比以往更好的摩擦力。簡單的魔術貼開口，方便快速穿脫，結實的 EVA 鞋床增強舒適度，適合全天穿著。經 Life Naturals 處理，一種來源可靠的薄荷基底抗菌劑，可抑制引起異味的細菌生長，最適合一日遠足、輕度遠足、全天穿著、外出遊玩、遊樂場、水上活動。

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HURRICANE SEEKADO

穿上Hurricane Seekado 可以輕鬆地穿梭小徑和小溪交叉口，它是一款易於穿脫的兒童親水鞋。這夏季款式採用環保材料製成，配以涼爽的網料和可回收的 EVA 中底/外底，簡單的魔術貼開口，方便快速穿脫，而且貼合腳型。透氣網狀鞋面保持雙腳涼爽舒適，合成鞋面經久耐用，可防磨損和防刮擦，最適合全天穿著、外出穿著、輕遠足、夏令營、遊樂場、水上活動。

原價$449｜特價$249

皇宮色系>>立即購買<<

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藍珊瑚色系>>立即購買<<

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