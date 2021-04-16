蚊膏｜子女被蚊蟲叮咬要慎選護理產品　除類固醇還要注意這成分…

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-16 12:00

編按：被蚊叮蟲咬是孩子在戶外活動時在所難免的事情，但家長在處理子女的傷患處時，得留意所使用的藥膏是否適合他們使用，因有些成分或會對幼兒身體造成不良反應的。

孕婦及小孩使用蚊蟲咬傷藥膏時要留意：（按圖了解更多）

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季節變換，常常被蚊子叮咬後腫脹，許多人會來藥房找薄荷膏、白花油、萬金油，這些擦在皮膚上會有涼爽感覺，而改善疼痛，但是要記得，不可以用於兩歲以下嬰幼兒，原因裏面含薄荷成分，使用過量薄荷醇，可能引起癲癇、呼吸抑制等不良反應。

另外，在小孩抓到有破皮的傷口也不可以使用，因為會對傷口刺激，可能讓傷口惡化，這些都必須注意。那真正擦蚊蟲咬傷的藥膏有哪些？

最常見的就是類固醇，對於蚊蟲叮咬後的傷口腫脹，改善效果很好；如日本熱銷的無xx止癢，這成分中除了類固醇外，也含有抗組織胺，有止癢效果，另外最近出一款EX止癢，細看成分，它是比較強的類固醇，另外在加一個抗菌劑Isopropylmethylphenol；這款EX是強調奇癢難耐的蚊蟲，如小黑蚊等等所設計，如果是孕婦是不太建議使用的。

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許多人會問，不想擦類固醇藥膏，那強力施X藥膏，就是一個不錯選擇，許多小孩被叮咬後腫一大塊，擦此藥沒多久就會消腫，因為它含抗組織胺可止癢消腫，也含局部麻醉劑，讓小孩比較不會抓，但是因為含薄荷不建議2歲以下小孩使用，此藥也含水楊酸，因此對阿斯匹靈過敏者也不可以使用。

以上很多藥品都無法使用在兩歲以下幼兒，如果被蚊蟲叮咬，有一種金盞花藥膏或是老祖先的配方紫雲膏，都是個不錯的選項。不管如何，被蚊蟲叮咬時，要盡快塗藥，預防抓破皮及未來傷口感染，有問題也可以隨時諮詢藥房藥劑師。

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