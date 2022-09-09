驅蚊｜被蚊叮咬「打十字」只會更癢！3個正確方法止痕兼防留疤

夏天通常都是蚊蟲肆虐的季節，許多人被蚊子叮咬後會在紅腫處用指甲壓出「十字」來止癢，該方法甚至還被視為止癢妙方流傳。不過近日有皮膚科醫師發文指出，用指甲在紅腫處壓十字的行為，可能反而更癢，甚至留下疤痕。



指甲壓十字、熱水止癢是錯的？反而會更癢！

來自台灣的皮膚科醫生陳昱璁早前在Facebook發文，提到人體在被蚊蟲叮咬時，會觸發免疫系統，因而釋放組織胺形成發炎反應，導致紅腫及發癢。他在文中指出，大部分的蚊蟲叮咬其實不會留疤，主要是被叮咬後不斷抓癢造成的破皮會引起發炎反應及黑色素沉澱，形成疤痕，像是許多人被蚊子咬後習慣在紅腫處用指甲壓出十字，這樣的行為非但不能止癢，還可能導致疤痕產生。

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陳昱璁醫生在帖文中表示，「用指甲壓十字止癢」或是「用熱水止癢」，是利用痛感和熱感來轉移對癢的感受，只能短暫抑制癢的感覺，使用指甲反覆壓印還可能造成破皮流血，釋放出更多組織胺，反而比原先更癢。熱水也容易破壞皮脂膜，讓皮膚更敏感、更容易感覺到癢。兩種大家常用的「止癢妙方」，其實都沒有辦法真正達到止癢效果。

正確止癢方法：冰敷、綠油精、萬金油都OK

在文中醫生也提供了對皮膚刺激較低的止癢方式，像是輕拍癢處、冰敷、塗抹綠油精或萬金油等等，使用保濕產品也可以降低皮膚敏感度。此外，若想要快速止癢，使用類固醇藥膏是最有效的方式，但需要注意用量，也建議要經由專業皮膚科醫生開立用藥處方。

（圖源：Facebook / 陳昱璁皮膚科醫師）

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