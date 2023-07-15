家居風水｜爐灶前有窗破財　灶門相對易招小人　風水師教你怎改善

廚房在風水學中具有一定地位，一個乾淨明亮的廚房，有助於提升整個家庭環境，因此不少人會特別注意廚房的風水問題。



爐灶前有窗戶 財氣見空

來自台灣的命理專家湯鎮瑋在Facebook上分享，如果爐灶前方有窗戶，意味着家中的財氣見空，會導致居住者求財更為辛苦，在賺錢時沒有貴人相助；也因為財氣都流失到窗戶外，所以容易遇到破財情況，留不住錢財。

同樣來自台灣的命學專家楊登嵙認為，爐灶的後方為窗戶，是財庫無靠及健康不穩定的象徵，靠山空、財漏白，所以財運就差，連帶健康狀況也不好。

湯鎮瑋建議，若灶前有窗，可以將窗戶封起或是改用氣密窗，防止財氣外洩。也可將透明玻璃貼上窗貼，讓爐灶不被看見。或是在爐灶上擺放銅麒麟鎮守財庫。

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灶門相對 恐遭小人中傷

另外，如果爐灶與廚房門相對，是灶後有門的格局。居住者在做飯時背對廚房門，會容易導致工作時易遭小人在背後中傷，且會是非不斷。此外，會使家中女性容易出現婦科方面的病灶，例如：子宮疾病等。

湯鎮瑋表示，若家中廚房是「灶後有門」的格局，可在門上掛五行水晶門簾，利用五行相生的原理改善相沖氣場。若用一般布質門簾，長度必須超過爐灶為原則。

從居家設計角度來看，100室內設計提到，廚房門對到房間門，除了門與門對沖，可能易讓家人發生口角之外，廚房常有油煙，一開門就飄進房間對健康也不好。

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