親子遊｜藍色星空樂園新開放！太空主題滑梯、繩網　大考孩子身手

前不久，我們發現深圳市兒童樂園有新變化！偶然路過門口，發現放學的小朋友伸着腦袋往公園的大門裏喵啊喵，而諸多驚喜，正在門後醖釀。



它將「兒童」作為關鍵詞——藍色星球樂園、雙層組合滑梯、樓蘭古城、海盜船、5元人民幣就能玩的機動遊戲，在這裏都能實現。

它是和自然貼貼的好去處——多樣的綠植連接着整個公園，植物就在手邊，成為可以親近的朋友。

持續完善的公園，比我們想象得更有活力。周末來這裏，玩法多多。

藍色星空樂園全新開放 滑梯攀巖蹦牀，玩個不停

東門



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兒童樂園的太空樞紐非動力遊樂場全新開放啦！遠遠望去就像「藍色星球樂園」，顏色鮮亮，玩法豐富，導航「深圳市兒童樂園東門」就能輕鬆找到。

大人坐在一旁，小朋友不管在哪裏玩耍，都位於視線範圍。

正中間兩個高3米左右的藍色星球滑梯，帶有攀爬網和滑梯。孩子們順着攀爬繩從星球爬向更高的星球，還可以玩帶旋轉的超大滑梯。

小朋友們從滑梯旋轉着跐溜下來，童年的快樂瞬間get到了。

除了滑梯外，各種小遊戲也不少，彩色塑膠鋪地上，有攀爬坡道、鞦韆、無動力蹦牀，還零散分佈着蹺蹺板等遊樂設施。

通過這種簡單的小遊戲，小朋友們就能獲得一下午的快樂，別提有多開心了。

被遊樂園包圍的公園 滑梯爬網躲貓貓

北門 南門



「 夢幻廣場 」



旁邊還有藍色的「雙層組合滑梯」，彩色的遊樂區，索道、攀石、滑梯，遊樂設施一應俱全。小朋友們可以現場組隊，在遊樂場的各個小角落探秘。

滑梯內部空間玩法多多：小朋友可以在裏面捉迷藏，在爬網像小猴子一樣爬上爬下，想想都開心。

周邊還配有音樂屋、聲樂互動大瓢蟲、彩色蹦蹦牀、鉛筆蹺蹺板、月球車、發光音樂搖馬等，童趣十足。

「 海盜船 」



一條巨型的航海船載着一位小王子，航行在藍色的「海面」上，船的周邊很寬，人也不多（都去東門和南門了），適合小朋友們在這裏盡情撒歡。

「 樓蘭探秘 」



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「樓蘭古城」是自上往下進入的圍牆仿樓蘭古城，白色的古城堡分散其中，腳底下還是沙地，隨手一拍都是大片。

古城裏藏着孩子們最喜愛的各種遊樂設施，攀巖、轉轉椅、過橋等等。

沙坑包圍着整個遊樂區，沙坑可同時容納二、三十個小朋友在裏面打滾，一起埋頭挖沙，有的堆城堡，有的搭橋挖隧道，簡直太快樂了！

「植物迷宮」



旁邊的迷霧廣場也是一個小型的滑梯組合，多種多樣的滑梯，色彩鮮豔，卻好在人不多，孩子們能在這裏享受專屬的滑梯一個下午。

童年時的機動遊戲 5元的快樂，大小朋友的天堂

東門-北門



兒童公園裏沒有大人小孩之分，快樂平均分配。這裏不光小朋友能玩得盡興，大人也能一起追尋「童年時的機動遊戲」。

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「自控飛機」



夢幻的粉色搭配着活潑的黃色，只看一眼自控飛機孩子們的目光就被吸引住了。選一個孩子們喜愛的顏色，做好安全準備，我們就可以開啟「開飛機」之旅。

在兒童樂園，五塊錢就能收穫這樣的快樂。

雙層轉馬



不用去遊樂園，就能坐上雙層旋轉木馬，一圈一圈，別說小朋友了，我們幾個童心未泯的大人都快樂的不行。

跳傘塔



+ 1

遠遠地就能看見幾個彩色的傘塔時高時低在空中漂浮着，走進一看孩子在家長的陪同下正在欣賞着高空中的美景，小編嘗試着體驗了一把，空中的風景真的美不勝收。

公園還有跳躍雲霄、星際爭霸、豪華碰碰車等機動遊戲，花五塊錢就能拾回童年的快樂。

被綠色包圍的兒童樂園 野餐放風箏，接近自然

+ 2

兒童樂園內綠地面積有14萬平方米，有休閒草坪，可以搭帳篷、野餐、家庭聚會。

園內的大部分樹木都懸掛了植物標識牌，小朋友在遊園的同時，還可以進行植物辨認，一邊玩耍一邊學習。

公園很親民，涼亭、乘涼綠廊、圖書館等，在這裏都有。周末一家人來這裏走走逛逛，真的很舒心。

陽光大好的時候，光線透過樹葉間的縫隙打在遊客洋溢着的笑臉，簡直美極了。

深圳隱藏着無數的公園，在蹦牀上無數次跳躍彈起，在滑梯上一次次爬上爬下，孩子們快樂的玩耍着，這裏的快樂似乎很大很大。

邊逛邊感嘆，深圳公園真的太秀了。

深圳市兒童樂園

（深圳親子部落授權使用）

地址｜深圳市福田區農林路71號

門票｜免費

機動遊戲 5元/項目

開放時間｜6:00-23:00（22:30開始清園）



機械類遊樂設備開放時間

周二至周五10:00-18:00

節假日（含周末）：9:30-18:00



交通｜

地鐵 7號線農林站D1出口，步行600米；市眼科醫院 公交站步行300米；

自駕 導航「深圳市兒童樂園北門停車場」，停車需提前關注「美麗深圳」預約，車位較少（35個）或停「印力中心停車場」。



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