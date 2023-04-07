家居風水｜衣物還是放回衣櫃吧！門後設掛勾　可致2大風水問題

居家風水知多少？有命理師指出，許多人家中使用的「門後掛鉤」會破壞風水，「因為大門是出入納氣的地方，掛太多東西開關門都不易」，導致事業上辛苦、小人變多，另外在科學解釋上也會讓門軸承受過多重量而歪斜。



台灣命理師柯柏成在Facebook發文表示，「門後掛鉤」是不少人居家風水上習以為常的錯誤，他指出「因為大門是出入納氣的地方，掛太多東西開關門都不易」，若以科學的角度而言，門軸會承受過多的重量而使門歪斜。

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對於門後掛鉤破壞居家風水的緣由，他解釋門後釘上或掛上鉤子，都會使屋主芒刺在背，外出加倍辛苦又犯小人，衣帽應放置在衣櫥裏，任何物品都不宜出現在大門或房門的背後。

柯柏成說明，一般人將出入的大門掛滿衣物，這會使出外賺錢的人格外辛苦，背負更多包袱；若是房間的門，「誰睡裏面，那就常常會做很多事倍功半的事情」，從心理上推測這樣的人主要是想出門方便、不會遺漏東西，但要儘量避免上述情況，「不然事業上會比較辛苦，也會較多小人」。

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