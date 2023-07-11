「姐姐想跟你說對不起！」女兒分享胎前記憶　勾起媽媽一段已逝情

不少媽媽聽到孩子說出「胎內記憶」「前世記憶」，都會覺得十分神奇與感動，當然也不免有些困惑。日前一位媽媽在Dcard發文，提到女兒對記憶的描述讓她一瞬間淚如雨下，那與她過去一段難以忘懷的愛情有關。



許多媽媽都分享過自己孩子神奇的「胎內記憶」「前世記憶」，也都對此抱持着好奇的心態。日前一位媽媽在Dcard發文，提到女兒對此的回答，讓她一瞬間淚如雨下，那與她過去一段深刻的愛情有關。

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逝去的戀人

這位女事主年輕時曾經跟一位女生交往，她外型瘦瘦、高高，十分漂亮。兩人交往將八年多，從高中開始直到出社會。就在她們兩人打算到外國結婚的那一年，一天凌晨大概快一點多，女事主跟女友說好想吃鹽酥雞，一直煩她說要她去買，疼愛她的女友真的就外出了，但悲劇發生，她被酒駕的人撞到，因此身亡。

女事主說那兩三年，她一直很自責，覺得是她的錯，如果她沒有一直要求要吃鹽酥雞，她的愛人也不會因此離開人世。後來，她遇到了現在的老公，老公也知道她曾經與一位女性交往，兩人感情非常深刻。老公很包容，對她說：「妳可以想念她，可以到她墓前跟她說說話，畢竟她也是呵護妳，照顧妳好長一段時間的人。」女事主對老公說的話十分感動，後來即便在怎麼想念這位女友，也沒怎麼提起她了。

在天上時遇見一個姐姐

時間久了，女事主也以為自己放下這段感情了，然後生了個女兒。最近幾天，她和老公、女兒，回了娘家吃飯。大家在客廳開開心心的聊天，然後女事主媽問了她女兒：「在媽媽的肚子裏是甚麼樣的感覺？」

我女兒回答，說：「很擠，而且爸比很吵。」女事主說她懷孕的時候，老公常常對着她的肚子說話，或許是因為這樣，所以她覺得很吵。但這時女兒突然看着女事主，說道：「媽媽，我在天上的時候遇到一個很高很高的姐姐，她跟我說她很想媽咪，她對不起媽咪。」

女事主聽完後，眼淚瘋狂落下，很不受控。她才明白自己根本還沒有忘記那段深刻的愛情。她的媽媽和老公看見她落淚，也意識到剛剛女兒說的是誰。兩人趕緊先叫女事主的爸爸帶她女兒出去散步。老公先安慰她說：「明天買花去上香？」

網民看到這篇文章，紛紛讚美女事主老公的包容，也安慰她，不需要刻意埋藏那段深刻的感情，那和她與老公之間的愛並沒有衝突。

許多人不相信「胎內記憶」，認為是無稽之談，即便不相信，但可以用開放的心去聆聽，別急着去否定孩子的表達，這將會是孩子與父母間難能可貴的回憶，畢竟小小的孩子在對這世界理解尚未完整，她為何會說出有關過往的記憶，確實耐人尋味。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「我在天上的時候遇到一個很高很高的姐姐，她跟我說她很想媽咪，她對不起媽咪。」媽媽一聽瞬間淚如雨下】