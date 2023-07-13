巨型波波池+7米滑梯 5千呎Cocomelon吹氣樂園登錄屯門市廣場

屋企有小朋友，一定會聽過的CoComelon今個暑假來到香港！CoComelon的JJ與家人、朋友7月14日起登錄屯門市廣場，並為小朋友帶來逾5,000呎的吹氣遊樂園！家長必睇以下搶飛攻略！

>>相片獲HaileyDaily授權轉載



Klook x STAYFUN呈獻「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園@屯門市廣場將會於2023年7 月14日至8月27日期間登陸屯門市廣場，大人小朋友可以一齊投入JJ與家人、朋友的CoComelon世界，頻道內大受歡迎的短片所包含的歡樂元素將糅合成為4大吹氣遊樂區，打造逾5,000呎的吹氣遊樂園，而場內540吋大電視更會每日定時播放CoComelon熱門音樂短片。

相片獲HaileyDaily授權轉載

小朋友放電必玩 4大吹氣遊樂區

CoComelon彩虹吹氣滑梯連西瓜泡泡池



每段影片開首都會出現、小朋友一定會認得的西瓜頭CoComelon及甲蟲做主題，一走入去就見到超巨型西瓜波波池！配合網上觀看次數達62億次、CoComelon熱門兒歌《Bath Song》小朋友一定非常興奮，然後又可以在7米高的彩虹吹氣滑梯上飛馳！

Itsy Bitsy Spider! 吹氣泡泡浴迷宮



以小蜘蛛Bitsy被困浴室的故事為主題設計而成的巨大吹氣迷宮，小朋友抬頭就會見到小蜘蛛Bitsy伏在迷宮中央的水龍頭上為大家打氣，小朋友越過重重路障就可以登上滑梯，滑下來就可以成功走出浴室回到花園中！

Wheels on the Bus! 吹氣巴士造型障礙賽



小朋友都識唱、觀看次數達53億次的《Wheels on the Bus》中的黃色學校巴士變成吹氣設施，小朋友一定要影相打卡！入面有多重吹氣障礙物，小朋友逐一穿越就可以登上巴士，與JJ 一起唱歌！

Blippi與恐龍球類挑戰賽



小朋友可以挑戰籃球及足球遊戲，更可以坐上恐龍造型搖搖椅，在充氣椰樹下合照！

即睇搶飛攻略！最平$58起！2歲以下免費入場！

活動門票將由6月30日6PM開始於Klook平台獨家預售。2歲或以上須購票入場，小童及成人同價，2歲以下免費入場，12歲或以下須由成人陪同入場

25分鐘遊樂門票

星期一至五(非公眾假期)HK$58>>立即購票<<

星期六、日及公眾假期HK$78>>立即購票<<

50分鐘遊樂門票

星期一至五(非公眾假期)HK$108>>立即購票<<

星期六、日及公眾假期HK$138>>立即購票<<

另外更追加會場限定CoComelon及Blippi夏日禮品套裝

Klook x STAYFUN呈獻「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園

活動日期:2023年7月14日(星期五)至2023年8月27日(星期日)

活動時間:上午11時至晚上9時 (星期一至五) 上午10時至晚上9時 (星期六、日及公眾假期)

活動地點:屯門市廣場1期1樓中央廣場

＊所有門票均透過Klook網上平台獨家發售，不設實體售票。門票由6月30日6PM起於Klook 網頁及手機應用程式開始預售，數量有限，售完即止。

購票網址：點擊了解更多