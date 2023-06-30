暑假好去處｜Jumptopia全球最大5千呎一體式充氣彈床(附早鳥優惠)

各位家長計劃好暑假帶小朋友去邊到放電未？今個暑假東港城將聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，誠意打造Jumptopia全球首個最大型一體式充氣彈床城堡，總面積達5,000尺！當中更有可愛滿分的「魚尾獅Merli充氣造型」讓小朋友和家長一起跳彈，讓你一邊認識多個新加坡的著名景點，一邊盡情放電！現時預早購票更可享早鳥優惠！



由2023年7月13日至9月3日，東港城將聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，誠意打造JumptopiaTM全球首個最大型一體式充氣彈床城堡，圍繞新加坡著名景點為主軸的巨型彈跳城堡長達25米、高逾5.5米、總面積達5,000尺，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種由多個充氣遊戲組成的「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」主題活動！當中更有可愛滿分的「魚尾獅Merli充氣造型」讓小朋友和家長一起跳彈，讓你一邊認識多個新加坡的著名景點，一邊盡情放電！

東港城更為The Point 會員帶來專屬禮遇，7月6日及7月13日 起，憑1,000積分換領預留證，並即日消費滿指定金額即可換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票一套，憑票可予1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節（每節50分鐘），為小朋友帶來最刺激的夏日玩樂之旅！

Jumptopia 將軍澳東港城門票將於6月30日起預售，當天至7月12日期間購票，更可享9折早鳥優惠！即睇以下票價詳情：

平日門票

親子套票（1大1小）$188>>立即購票<<

小童或額外成人門票（1人）$108>>立即購票<<

周末及假日門票

親子套票（1大1小）$238>>立即購票<<

小童或額外成人門票（1人）$138>>立即購票<<

*未滿2歲幼兒與已付門票小朋友及成人陪伴下免費入場

東港城 x Kiztopia x新加坡旅遊局 x 新航假期「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」

活動日期︰2023年7月13日至9月3日

活動時間︰上午 10 時至晚上8 時（每日10節；每節50分鐘，敬請提前10分鐘到達以完成進場手續；每節玩樂時間結束後將進行10分鐘清潔）

活動地點︰將軍澳東港城一樓中庭

早鳥優惠：6月30日至7月12日 （或至售完即止）早鳥優惠期間購票享9折優惠

正式發售：7月13日起至9月3日（或至售完即止）