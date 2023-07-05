暑假好去處｜暑假親子一日遊 DIY合味道杯麵+睇中華白海豚$135起

暑假又到！仍未想到帶小朋友到哪兒玩？即睇以下小編推介暑假親子一日遊提案！有得食、有得玩，還有交通接送，最平只是$135起！



夏日和風半日遊｜合味道DIY杯麵工作坊、禪八日本料理和式定食、乘坐開蓬巴士

一個有得食有得玩親子旅行團，在香港都可以感受日本氣氛。先去「合味道紀念館」體驗DIY杯麵工作坊，參加者可親手創作出一個屬於自己的包裝設計。之後到「禪八日本料理」品嚐日本和式定食，再坐開篷巴士欣賞油尖旺一帶景色，再參觀香港文化古跡，感受一個難忘的假期！

資料及行程



參加年齡：3歲或以上

成團人數：25人或以上

出發日期：2023年1月至2023年9月

行程時間：約5小時

集合地點：合味道杯麵博物館(尖沙咀廣東道33號中港城2樓26-35號)

集合時間：04:30pm

解散時間：約 08:30pm（夏日和風）

解散地點： 尖沙咀（夏日和風）

+ 5

16:30 合味道杯麵博物館集合(尖沙咀廣東道33號中港城2樓26-35號)

17:00-17:45 合味道DIY杯麵工作坊 (包入場)

18:00-19:15 「禪八日本料理」和式定食 (可選下列一款定食: 特選和牛漢堡扒定食 / 鹽燒鯖魚定食 / 日式照燒雞扒定食 / 豬扒蛋飯定食 天婦羅烏冬定食) *菜單因季節或供應情況食材可能有更改。

19:15-19:45 開蓬巴士欣賞維港夜景（如遇悪劣天氣，會改為旅遊巴士）

20:00-20:30 參觀香港文化古蹟 (舊九龍消防局 / 1881 (尖沙咀前水警總部))

20:30 解散

團費包括：合味道DIY杯麵工作坊、乘坐開蓬巴士、「禪八日本料理」和式定食、Sky100門票（只適用於秋日和風團）、導遊費

價錢：(3歲以上)$298｜(0-2歲) $50｜＞＞立即預約<＜

豆腐製作工作坊＆豐盛閣餐廳海景午餐半天遊

一個融入食物、科學元素、令人心曠神怡又長知識的行程，帶你從簡單的實驗學懂健康飲食的重要性。一起製作豆腐及水火箭，在環境優美的「挪亞方舟」內享用午餐。適合一家大細同埋一班朋友來一同參與。

資料及行程



參加年齡：3歲或以上

成團人數：20人或以上

出發日期：2023年7月8, 15, 22, 29日; 8月6, 12, 20, 26日

集合時間及地點：09:00 荃灣西港鐵站D出口

解散時間：參加半天遊的客人約14:00於荃灣西港鐵站解散

09:00 荃灣西港鐵站D出口集合、乘坐旅遊巴士前往「挪亞方舟」、步行前往(約10分鐘路程)田寮村芳園書室參觀

10:00 學習豆腐製作技藝

11:00 博士STEAM科學小實驗 (水火箭) (實驗會視乎情況可能有所更改)

12:00 於豐盛閣餐廳一邊欣賞美麗海景，一邊享用午餐 (特設小朋友MENU)

13:00 「挪亞方舟」内自由活動 (亦可自費參觀園內各項設施)

14:00 乘坐旅遊巴士送返荃灣西港鐵站及後自由解散

團費包括：田寮村芳園書室、學習豆腐製作技藝、STEAM科學小實驗、挪亞方舟豐盛閣午餐

價錢：(12歲以上)$368｜(3-11歲) $338｜＞＞立即預約＜＜

大澳一日遊｜中華白海豚＆咸蛋工作坊＆大澳漁村生態文化親子遊

綠色假期專業導賞員带你感受大澳水鄉風情、棚屋風情、紅樹林生態、咸蛋工作坊、乘小艇追蹤中華白海豚，品嘗地道美食等等！

資料及行程



成團人數：15人或以上成團

出發日期：逢星期六、日及公眾假期

集合時間地點: 09:00 東涌港鐵站B出口集合

解散時間地點: 17:30 東涌解散

+ 4

09:00 東涌港鐵站B出口集合，由導賞安排乘巴士前住大澳

10:00 抵達大澳

10:00-12:30 大澳蝦醬工場>乘小艇追蹤中華白海豚>大澳文物酒店>少林武術文化中心>財叔炭燒茶果(自費品嘗)

12:30-14:00 尋找大澳美食自費午餐

14:00-16:00 咸蛋工作坊>新基大橋>棚屋風情>紅樹林生態>鹽田遺址>龍巖寺>水鄉風情>大澳大街

16:45 大澳回程* (客人可選擇留在大澳解散）

17:30 東涌解散

*回程交通自費

團費包括 : 去程巴士、小艇、咸旦工作坊、平安保險

價錢：(12歲以上)$135｜(3-11歲) $125｜另加導遊費每位$30 (活動當天付現金給導遊）>>立即預約<<