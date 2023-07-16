婚姻｜面對感情難關易提離婚？即玩心理測驗　評估你的結婚忍耐力

有時在遭遇危機場面，反而更能看出一個人的性格。近來日本網站「占TV」就分享一則心理測驗，透過遭遇危機場面時的處理態度，可以看出自己對於「結婚忍耐力」會是如何。



當婚姻出現困難時，你會堅守承諾還是選擇放棄？玩玩這個心理測驗可知一二！（按圖了解）

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請問：你的戀人被海盜抓住了，請問你該怎麼做？



A. 把所有錢拿去雇用騎士，請他幫忙

B. 召集伙伴前往救援

C. 獨自哭泣

D. 加入海盜，趁機放走戀人



選擇A「把所有錢拿去雇用騎士，請他幫忙」的你，結婚忍耐力為10％。你是個倚賴感情行動的人，認為把錢交給騎士幫忙，是最有效率，且能保障自身安全的方法。這樣的你對結婚的忍耐力非常低，只要稍微有點不順，就會放棄財產和家庭，選擇獨自一人的生活。

選擇B「召集伙伴前往救援」的你，結婚忍耐力為70％。你是個碰到夫妻間吵架，就會尋求伙伴意見的人。這樣的你並不喜歡獨來獨往，因此若是遇上一些小挫折，還是會繼續維持婚姻。不過，要是你的好友多為單身，也會影響你的結婚意願。

選擇C「獨自哭泣」的你，結婚忍耐力為90％。戀人被抓了，卻只整天以淚洗面，完全沒有付諸行動，這樣的你即使在婚姻中碰到大問題，例如雙方的價值觀嚴重不合，或者對方外遇等等，儘管甚至到了相敬如賓、貌合神離的地步，也不會選擇離婚。

選擇D「加入海盜，趁機放走戀人」的你，結婚忍耐力為40％。你是個無論遇到甚麼困難，都能想辦法獨自維生的人。由於懂得冷靜思考，因此在婚姻中，若是碰到討厭的事情，也會靜下心來抉擇。若是分析出「離婚比較好」的話，你就會選擇這麼做。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】