心理測驗｜從沙律配料看出你邂逅戀人熱點　選這個去旅行出Pool！

都市人生活繁忙，不少人會靠交友App尋找戀愛對象。但不是每個人都能幸運地找到契合的人。有日本占卜網站最近分享一個心理測驗，單從你喜歡吃的沙律配料，就能知道你到底會在哪裡找到下任戀人！



問題：做完一份蔬菜沙律，你會選擇以下哪一種配料做點綴呢？

【A】番茄

【B】芝士

【C】火腿

【D】雞蛋

👇👇👇即睇你會在哪裡邂逅戀人👇👇👇

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【A】番茄——職場

如果你選的是紅噹噹番茄，這代表你是一個比較不拘小節、怕麻煩的「女王」。周圍的人可能會認為你很漂亮，但又很難接近。而偷偷愛上你的正是剛進公司、性格正經的新人。若你溫柔地引導著有點「Ｍ底」的他，愛情很快就會開花！

【B】芝士——旅行途中

選擇刺激食慾的芝士的你，是較講究的個性派。雖然是顏控，但比起相貌，你容易被對方的氣質吸引。而在不久的將來，你似乎會在旅程的目的地與一個藝術型男子邂逅。 如果週末和閨蜜去玩，一定要逛逛博物館和美術館。 在陶器或工藝品等工作坊中有邂逅的可能性很高。

【C】火腿——居酒屋/酒吧

即使是吃沙律也要加肉！那你絕對是肉食系，別再欺騙自己，誠實面對自己的慾望吧。 說實話，任何異性你都可以照單全收。 例如下班後在酒吧隔離檯的人。 他有可能是位運動型的男孩，follow the flow，憑感覺去吧！

【D】雞蛋——前同學

雞蛋是最招牌的配料，選擇這個配料的人是比較內向，但很愛幻想、逃避現實的人。近期你或許會重遇一位舊同學，發現他長大後變帥不少。 對上眼神的瞬間，是心動的感覺！ 即使不是正式的Re-U，也可以試試邀請當時相熟的朋友，聚一聚吧～

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