孩子生病沒食慾　媽媽煮她最愛菜式仍吃不下　過來人分享開胃秘訣

孩子生病，總是會讓父母傷透腦筋。知名作家「魚漿夫婦」分享了一篇文章，是一位媽媽寫下，女兒身體不適而食慾不振，但說出「想吃料很多的烏龍麵（烏冬麵）」，當自己努力完成女兒的期待後，病懨懨的女兒仍「一口也沒吃」。文章曝光後，引起許多父母的共鳴。



魚漿夫婦早前在Facebook專頁貼出一則Twitter（現改名為X）文章。有一位媽媽分享，女兒因生病，吃不下任何東西，但卻突然說出「想吃料很多的烏龍麵」，自己便非常高興地問她想加入哪些配料，女兒也回應「想要加豆皮，竹輪，還有小香腸，我最喜歡的菜式就是小香腸」。

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隨後，事主努力做出符合女兒要求的烏冬，結果女兒依舊不吃。魚漿夫婦發文表示「當過爸爸媽媽的朋友應該都很懂噢！畢竟小朋友不舒服，真的不想吃也不能硬逼她吃，各位爸媽真的辛苦了」。

此文勾起父母們的回憶：

．「生病的時候想吃卻吃不下，真的好心疼」

．「兒子小時候身體不舒服、我煮了稀飯硬是希望他可以吃一點，努力的把整碗稀飯餵完不到一分鐘，兒子說想吐，趕快拿碗去接，整碗稀飯又原封不動地回來了呢」



也有網民分享讓孩子開胃的秘訣：

．「雪糕也是可以吃的，能夠快速的補充熱量」



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