孩子生病沒食慾 媽媽煮她最愛菜式仍吃不下 過來人分享開胃秘訣
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
孩子生病，總是會讓父母傷透腦筋。知名作家「魚漿夫婦」分享了一篇文章，是一位媽媽寫下，女兒身體不適而食慾不振，但說出「想吃料很多的烏龍麵（烏冬麵）」，當自己努力完成女兒的期待後，病懨懨的女兒仍「一口也沒吃」。文章曝光後，引起許多父母的共鳴。
魚漿夫婦早前在Facebook專頁貼出一則Twitter（現改名為X）文章。有一位媽媽分享，女兒因生病，吃不下任何東西，但卻突然說出「想吃料很多的烏龍麵」，自己便非常高興地問她想加入哪些配料，女兒也回應「想要加豆皮，竹輪，還有小香腸，我最喜歡的菜式就是小香腸」。
相關文章：有兩種食物不宜隔夜翻熱食 營養師：引起小朋友腸胃不適影響健康
+4
隨後，事主努力做出符合女兒要求的烏冬，結果女兒依舊不吃。魚漿夫婦發文表示「當過爸爸媽媽的朋友應該都很懂噢！畢竟小朋友不舒服，真的不想吃也不能硬逼她吃，各位爸媽真的辛苦了」。
此文勾起父母們的回憶：
．「生病的時候想吃卻吃不下，真的好心疼」
．「兒子小時候身體不舒服、我煮了稀飯硬是希望他可以吃一點，努力的把整碗稀飯餵完不到一分鐘，兒子說想吐，趕快拿碗去接，整碗稀飯又原封不動地回來了呢」
也有網民分享讓孩子開胃的秘訣：
．「雪糕也是可以吃的，能夠快速的補充熱量」
【延伸閱讀，更多子女飲食健康建議】
兒童健康｜孩子肚痾還可吃雪條？醫生分享3大用途 媽媽也感錯愕
+11
發育｜孩子做事總是難集中？除蛀牙外 過多甜食還有7大健康隱憂
+23
兒童健康｜患腸胃炎只可吃麵包白粥？除2類飲品 原來吃甚麼都得兒童健康｜10歲男童有蛋白尿 父母急帶求診 醫生卻說常見於學童兒童健康｜油炸零食別讓子女吃太多 熱氣之外 或會影響身高發育鼻敏感｜豈只眼淚鼻水流不停！男童嚴重受困 連睡眠質也受影響兒童身高｜孩子在暑假就是這樣生活？3個生活習慣或令他們難長高
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」