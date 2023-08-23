兒童身高｜孩子在暑假就是這樣生活？3個生活習慣或令他們難長高

要説家長最關心，也最腦殼疼的事，孩子身高絕對得排第一。孩子媽媽見面，比的最多的也是身高。這兩天好多幼兒園開始給孩子定校服了，羣裏陸續有人報孩子身高。



班級群組裏平日裏除了老師發些通知，個別家長問個問題，其他人大多處於潛水狀態。但報身高這次，有位媽媽在群裏諮詢「孩子身高109，大概穿多大的校服」。群裏一下炸鍋了！甚麼校服不校服的放一邊，同樣都是新入園的孩子，你家吃甚麼了咋長這麼高？平常有沒有補啥營養劑？孩子多大，有4歲了嗎？有沒有甚麼秘訣？

一句話，足以看出大家對孩子身高的執念。

説實話，我的女兒CC、兒子DD的身高在同齡裏面一直都不算高，從小到大基本上都一直保持在中等偏下的身高。沒辦法，身高這件事，7分靠遺傳，3分靠努力。我雖然不焦慮，但一直在努力。

我就是説，不能一邊焦慮孩子身高不夠，卻還總是放任做一些不利於長高的事。要麼佛到底，要麼就積極的手段干預下。（鄭重説明，可不是鼓勵你們去打生長激素啊）。至少，我們不能總是做一些阻礙身高發育的事吧。

相關文章：兒童身高｜3招預測孩子未來多高 除遺傳 這11個因素也影響發育

+ 15

除了遺傳，這3件事對身高的影響是很大的，想讓娃長高，就千萬不要放肆。

1. 一直呆在室內

有媽媽吐槽，天不怕，地不怕，就怕孩子過暑假。暑假除了帶孩子旅遊了一次，其他時間這孩子都是一天到晚待在家裏。白天太熱，晚上蚊子太多。別說孩子，有多少大人也真的一點都不想出門啊。

但是我真的想勸你，暑假才是最容易貢獻户外活動時間的存在啊！畢竟時間自由，所以，壓力真的就給到養育者了，你要犯懶，那孩子户外就是會無限短，你要是適當督促，那孩子户外就可以無限長。

很多孩子過一個暑假回來，就猛竄2-3厘米，那一定不是家裏窩出來的。

希臘體育聖地奧林匹克山上，刻着這樣一句話「你想得到健康嗎？就去跑步。你想得到聰明嗎？就去跑步吧」。

運動對孩子來説不僅是增強體質、堅韌品質，還能促進腦發育、預防近視！最最最直接的，運動可以刺激孩子腦垂體分泌生長素，促進身高發育啊！

（CC爸媽提供）

從骨骼發育的角度上來看，適當的運動，可以使孩子長骨兩端的骨骺軟骨不斷受到擠壓和摩擦，從而刺激骨骼增長。

對孩子來説，大自然是天然的運動場所，裏面充滿了無數新鮮又豐富的資源。孩子在新鮮的空氣中，隨心所欲地跑啊跳啊，輕輕鬆鬆的運動量就達標了。我們把兩個孩子扔去了嫲嫲家10天，明顯的黑了、壯了、飯量增加了！

運動，尤其是户外運動對身高的影響非常重要。那孩子每天運動多久合適呢？

0-2歲的孩子，每天可以多攀爬、爬行等，每天的運動量累計進行30~180分鐘；

3-7歲的孩子，每天可以多攀爬、跑步、跳躍、打球等，全天累計至少180分鐘，其中在運動強度上也有了要求，需要中高強度活動不少於60分鐘（出汗、微微臉紅，呼吸急促等程度）。

户外運動時間，最好都不低於2小時。

PS：每天的運動量，可以一次完成，也可以分多次完成（主要看孩子狀態）

2. 挑食，只吃愛吃的食物

前段時間內地熱播的醫療紀實片《閃閃的兒科醫生》裏，有這樣一個叫浩浩的男孩，他目前6歲3個月，身高卻只有102cm，要知道，3歲左右的男孩，平均身高就已經100cm左右了，浩浩比同齡孩子的平均身高整整落後了17cm。

（CC爸媽提供）

而原因竟是和家裏的飲食習慣有關，醫生了解到，男孩家裏喜歡「吃素」，媽媽懷他時，整個孕期都在吃素，孩子3個月大時就開始喝粥，爺爺奶奶也是常年帶他吃素。最終，醫生診斷浩浩為矮小症。結合生長曲線推測，原本浩浩至少能長到170cm，現在成年後也只能長到150cm左右了。

看完讓人倍感唏噓。

生活中，這種極端案例可能很少。多數情況下，不是家庭不提供，而是這屆孩子真的太難餵養了。飯渣寶寶們，嫌雞蛋腥，瘦肉難嚼，綠色蔬菜不好吃。主打的就是一個不吃，不吃，甚麼都不愛吃。

每次吃飯都是一場硬戰，你苦勸良久，人家也都只是小試一口。那半張不開的嘴，那皺眉轉頭的表情，那含着不咽的動作，別説孩子了，你氣得都吃不下飯。最後，在一輪輪的爭奪戰中，累覺不愛，愛吃不吃，愛吃甚麼就吃甚麼吧。

也許有人會説，「我們小的時候甚麼也吃不到，不也好好長大了」。所以面對孩子對飯菜的挑挑揀揀，一味縱容。據聯合國糧農組織表示，中國有3億人都存在因營養結構失衡引起的營養不良問題。

一個朋友家的孩子，6歲的年紀90多斤的體重，個子也不高。家裏以為是營養過剩，但到醫院檢查卻是營養不良。原因就是孩子拿零食當飯，飲料、酸奶當水，到飯點不吃，過了飯點就要零食。

孩子生長發育最重要的就是要保證營養均衡且充足。而挑食的孩子，營養很難攝入均衡，很多營養元素攝入不足，不足以支撐身體發育所需，最終導致孩子發育遲緩。

當然，挑食不好，過度食補也不行。

營養過剩會導致肥胖，誘發性早熟，讓孩子的骨骺線提前閉合，從而導致發育停止或延緩生長。真正愛孩子，不是孩子愛吃甚麼就給甚麼，而是在自己提供均衡豐富的基礎上，給予孩子選擇吃甚麼的自由。

相關文章：兒童身高｜牛奶早上喝 不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段

+ 4

3. 晚上玩到很晚才睡覺

如果説，暑假裏甚麼事情是改變最大的，那一定是孩子的作息。沒了早起壓力，晚上睡覺時間也變得隨意起來。經常是，反正第二天也不用上學，孩子想多玩一會就多玩一會吧；白天太熱了，晚上好不容易涼快點，就多玩一會吧。所以啊，暑假在家，孩子的睡眠真的就是稀碎啊。

常常是我都帶DD洗漱完，躺牀上培養睏意了，樓下還是會傳來很多孩子玩耍打鬧的聲音。那會已經10點了，就這點回去，在冷靜、洗漱、培養睏意，這絕對不可能早於11點了。偶爾晚睡一兩次，倒是沒甚麼要緊。但要是天天晚睡，那危害就大了。

首當其衝的就是身高、智力。

美國《睡眠》雜誌曾發表的兩項研究報告稱，睡眠不足或睡眠過多均可導致中年人大腦老化，而貪睡的嬰兒則更容易長高。充足的睡眠對孩子的身高增長大有益處，因為絕大部分生長激素是在夜間熟睡狀態下分泌的。考慮到身體整體睡眠時長，孩子在9點前可以睡下是最好！

更何況，就要開學了，我們也該給孩子往回摟摟了，慢慢地調回生物鐘。

最後，我們再來淺談幾句娃的身高。

沒有一個家長不希望孩子長高，但C媽還是要忍不住潑個冷水，身高這事兒，盡人事聽天命！別強求！

先奉上中國國家衞健委發佈的《7歲以下兒童生長標準》（今年3月實行）：

先祭出這張表，是因為我發現很多人看孩子正不正常的標準，只是隔壁同齡孩子！這種比較是把周圍幾個孩子作為參考標準，有價值但並不科學，很容易錯判，也很容易自找焦慮。參考一定要按照人數大樣本，孩子自身生長規律，而不能因周圍幾個人得出高矮標準。很多時候，不是孩子不正常，而是家長接受不了孩子這樣的「正常」。

説回表格，也挺明白，P50那一列就是同年齡、同性別孩子的平均身高。若孩子身高百分比數值越高，説明越冒尖，反之，百分比數值越低，説明個頭就比較墊底。

看到這，可能很多人覺得完了，我的孩子都沒到平均值，是不是不正常？孩子不是生產線上的產品，不可能個個麻溜齊。

來，跟我大聲念一遍！此表格身高在P3~P97之間，都是正常範圍。而P50這個平均值只能説明它是個均值，而不説明低於這個值，孩子就是矮，就是有問題。孩子有高有矮，在正常不過。太矮是值得關注，但只有身高在「矮小」，才建議及時到醫院內分泌科看看。

當然，孩子太高了也不見得就是好事，若孩子一直比同齡孩子高6~7厘米以上，且個頭在（P>97），往往意味着骨齡偏大，可能存在早發育的問題，骨骺可能會提前閉合而停止生長。

身高這事兒最考驗個體差異，有些孩子就是早發，初中就長到了人生巔峰，有些孩子是晚發、初高中才發力，還有些人，23躥一躥，還有些人，生了孩子還長個。我這162的身高，就是在原來160的基礎上，生一個孩子、長一厘米，服不服氣？

這些都是沒有辦法人為去幹預的，所以啊，我們要了解正常的生長規律，對孩子的身高抱有合理預期～

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



【延伸閱讀，更多兒童成長建議】

兒童身高｜嬰兒睡眠習慣影響發育 「一原因」不建議室內太光亮

+ 22

麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」