兒童健康｜10歲男童有蛋白尿　父母急帶求診　醫生卻說常見於學童

台灣嘉義地區10歲陳姓男童在尿液篩檢時，發現有「蛋白尿」，急得就醫尋求協助，台灣部立嘉義醫院腎臟科醫生黃啟禎進一步檢驗，卻呈現正常；黃啟禎指出，有激烈運動、發燒、懷孕等都可能出現蛋白尿，只是暫時性或輕微的腎臟異常，若常見泡泡尿症狀，恐代表罹患某種腎臟病，應進一步檢查。



據了解，這名男童進行基本檢查，發現尿液試紙的「蛋白尿」呈現陽性，父母得知後趕緊帶去台灣部立嘉義醫院，不過再進行驗尿，數值呈現正常，醫生評估無需後續治療。

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部立嘉義醫院解釋，正常健康的人每天會排泄微量的蛋白到尿中，若一天尿中排出總量超過150毫克以上的蛋白，就稱為有「蛋白尿」。

黃啟禎指出，造成蛋白尿原因很多，有良性蛋白尿（又稱暫時性或機能性），當患者有激烈運動、發燒、懷孕等情況，或很多學童運動量大、飲水量不足，及嗜食肉類，容易引起短暫性的蛋白尿；常見的泌尿道感染、年輕人常有的姿勢性蛋白尿，都不會造成慢性腎臟病。

黃啟禎也說，病理性蛋白尿，恐是腎臟本身引起的，稱原發性腎絲球腎炎；或身體其他疾病例如狼瘡性腎病變、糖尿病腎病變所引起的，稱為繼發性腎絲球腎炎，就會有持續性的蛋白尿發生，嚴重會導致腎功能惡化的危險性。

黃啟禎解說，普遍檢查使用「試紙檢驗法」，只需要一泡尿，能「0」、「+」、「++」、「+++」代表有無蛋白質及嚴重程度，但無法得知1天的蛋白質排泄量，比較精確檢測方法，是收集一整天的小便，測量其中蛋白排泄總量來定量，但是過於繁瑣，所以目前都利用「尿液中的蛋白質與肌酸酐的比值（UPCR）」來估計24小時的尿蛋白量，這個只要用單一次小便檢查，比較方便。

黃啟禎提醒，發現蛋白尿可能代表罹患某種嚴重腎臟病，也可能只是一種暫時性或輕微的腎臟異常，若持續蛋白尿，建議先就醫做進一步的追蹤，把握治療先機。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】