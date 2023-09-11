小兒遺尿宜分實證虛證 中醫教煲2大湯水及小兒推拿改善情況

小朋友成長時期，將會經歷多個里程碑，其中一個成長標誌的就是告別紙尿褲。然而這個過程確實不容易，不少家長都因為會經歷小兒尿床而煩惱，擔心發育問題。今次為大家講解中醫對小兒遺尿的認識，分析主要成因和介紹對應的小兒推拿手法以及食療。希望能解除各位家長的煩惱。

文章授權：博愛醫院李善同醫師



如何界定小兒遺尿呢？

中醫認為，小兒遺尿指的是三歲以上的小兒睡中小便自遺，醒後方覺的一種疾病。生理性遺尿指的是嬰幼兒因排尿自控能力較差而遺尿，或者學齡兒童因白天遊戲過度、精神疲勞、睡前多飲等原因偶然發生遺尿。生理性遺尿屬於自然現象，隨著長大自癒。病理性遺尿好發於三歲至十歲的小朋友，男多於女。根據香港中文大學醫學院外科學系的一項調查顯示，約每六名五歲大的兒童當中，就有一人患有遺尿此病。由此可見，小兒遺尿這個問題並不罕有，家長不必過分擔心，有需要可以求診中醫。

三大方法改善小兒遺尿問題 宜從日常習慣入手

小兒遺尿成因繁多複雜，並有虛證實證之分。首先要排除其中一個重要成因：小兒因缺乏指導而培養不良習慣。自嬰兒時期，小兒習慣使用尿布，所以早就養成尿布小便的習慣。擺脫這個習慣亦不是一時三刻的事情。所以家長需要適當指導並且陪伴小兒培養良好習慣。以下建議方法幫小兒克服遺尿問題：

1. 避免睡前飲用太多水分，減少尿床機會。

2. 教育小兒晚上尿急時，要馬上上洗手間小便。

3. 晚上調較一至兩個鬧鐘，喚醒小兒去小便，以免他們不自覺遺尿。

小兒遺尿虛實之分 小兒推拿改善遺尿問題（虛證適用）

如果經指導後，小兒仍然遺尿，就需要求診。中醫辨證為虛證和實證。

虛證主要為脾肺氣虛和腎氣不足。肺脾這二個臟腑參與水道的通行，當肺脾氣虛，膀胱約束失職，就會見到小便自遺。腎和膀胱關係緊密，如小兒腎氣不足，同樣見到膀胱約束失職而見遺尿。虛證多見小便清長、尿頻尿急、惡寒畏風等表現。

1. 揉丹田穴

丹田穴位於小兒肚臍下2-3寸之間。將拇指根下肌肉較厚處放在患兒丹田穴，順時針的揉動，每天揉100次。揉丹田有補中益氣之功。

2. 擦八髎

八髎穴位於骶骨四對骶後孔處。把手掌側面放在患兒骶骨上，快速反覆摩擦，每天100次，局部熱感潮紅為度。擦八髎有督脈腎氣之功。

清心火食療：雪梨燈心草蘆根茶

功效：燈心草清心火，利小便；蘆根和雪梨清熱生津。

適用：3歲以上小兒服用。

材料：

新鮮雪梨1個（或雪梨乾4大塊）、燈心草2克、蘆根10克、蜜棗半顆

做法：

1. 清洗食材，雪梨削皮備用。

2. 準備3碗水，大火煲滾以後，放入食材。

3. 煎煮20-30分鐘，代茶服用。

小兒推拿改善遺尿問題（實證適用）

實證主要為肝經濕熱和心腎不交兩個病機。小兒心肝火旺，容易「熱氣」，影響膀胱功能，常常見到小便黃赤、夜寐不安、磨牙夢囈、煩躁不定、唇赤、大便乾硬等表現。

以下推拿方法適用於實證。

1. 揉勞宮穴

勞宮穴位於掌心中間，握拳時中指的位置。順時針柔按勞宮穴100次，有清心瀉火之功。

2. 清肝經

手掌向上，由食指指根掃向指尖100次，單一方向掃擦。此法有清瀉肝火之功。

平補脾腎而不燥熱食療：核桃芡實淮山粥

功效：核桃和山藥平補腎氣；芡實益腎固精，健脾止瀉；米粥亦能養脾胃之氣。

適用：3歲以上小兒服用。

材料：白米120克、核桃10-12顆、芡實20克、淮山 20顆、蜜棗1顆

做法：

1. 將核桃、芡實、淮山、蜜棗浸洗備用。淮山浸泡至軟身。

2. 淘洗米2-3次。

3.切碎核桃肉和淮山。

4. 準備1-1.5升水。大火煲滾，倒入白米和其他食材，待滾後轉至中細火。

5. 細火煎煮45分鐘以上即可食用。

遺尿亦並非小兒能力範圍控制之內 家長應多陪伴、避免責罵

小兒成長期間，家長的陪伴最為重要。遺尿亦並非小兒能力範圍控制之內，家長應該避免懲罰小兒，多鼓勵小兒上洗手間小便。反而父母應藉著這個機會陪伴小兒一起經歷這個里程碑。希望大家可以對小兒遺尿有更多認識。

由於體質各異，若有任何健康或疾病諮詢，建議尋求註冊中醫了解詳情。

《本文由博愛醫院李善同醫師提供》