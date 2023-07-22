離婚｜結束16年婚姻 老公包16顆水餃給她吃 網民猜或藏心酸意思
撰文：聯合新聞網
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許多人都期盼找到人生的另一半，能夠攜手走一輩子，但當感情生變、走不下去的時候，離婚就成了唯一的選擇。一名女網民在Facebook發文，表示離婚當天，老公特地包了16顆水餃給她吃，讓她邊吃邊流淚，而貼文也讓不少人看了心酸酸。
這位老公沒明言包餃子的意思，但當妻子的卻已吃得哭起來…（按圖了解）
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女事主在Facebook「爆廢公社二館」貼出一盤水餃的照片，並且發文寫道「離婚當天，老公包了16顆水餃，因為我們結婚16年，盡在不言中」，有人就詢問是否這盤水餃也有故事？女事主回覆表示「正確，邊吃邊流眼淚」。
眾人紛紛留言安慰：
．「至少他還擔心妳會餓到肚子」
．「好聚好散吧」
．「至少你們是和平分手離婚，很多要離都離不掉」
．「妳不需要加醬油，妳的醬是眼淚」
．「他其實心中是有妳的」
．「加油，希望未來你們都能各自成長過得更好」
．「水餃應該是有故事的…只能說祝福你們都各自成就兩對戀人」
也有網民猜測事主老公的用意：
．「因為雖小（倒楣的意思）十六年？」
．「老公還是有心，要不吃完水餃再考慮一下？」
．「意思是『不然再睡一覺，考慮一下好嗎？』水餃水餃，睡覺睡覺」
．「或許把16年的回憶一顆一顆的吃掉，消化掉回憶，再重新出發」
．「象徵16年的互相包容？」
．「水餃內餡包涵了16年的種種回憶」
．「16年的酸甜苦辣」
其中一名網民形容：
「婚姻就像是顆水餃，『包容』，因為餃子皮，可以好好包容餃子餡，它們才可以緊緊地結合在一起，餃子經過開水煮、滾、燙，最後才能夠變成一個香噴噴又白胖胖，最好吃的餃子；沒有『包容』，一煮就散光光」
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