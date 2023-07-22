離婚｜結束16年婚姻　老公包16顆水餃給她吃　網民猜或藏心酸意思

許多人都期盼找到人生的另一半，能夠攜手走一輩子，但當感情生變、走不下去的時候，離婚就成了唯一的選擇。一名女網民在Facebook發文，表示離婚當天，老公特地包了16顆水餃給她吃，讓她邊吃邊流淚，而貼文也讓不少人看了心酸酸。



這位老公沒明言包餃子的意思，但當妻子的卻已吃得哭起來…（按圖了解）

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女事主在Facebook「爆廢公社二館」貼出一盤水餃的照片，並且發文寫道「離婚當天，老公包了16顆水餃，因為我們結婚16年，盡在不言中」，有人就詢問是否這盤水餃也有故事？女事主回覆表示「正確，邊吃邊流眼淚」。

眾人紛紛留言安慰：

．「至少他還擔心妳會餓到肚子」

．「好聚好散吧」

．「至少你們是和平分手離婚，很多要離都離不掉」

．「妳不需要加醬油，妳的醬是眼淚」

．「他其實心中是有妳的」

．「加油，希望未來你們都能各自成長過得更好」

．「水餃應該是有故事的…只能說祝福你們都各自成就兩對戀人」



也有網民猜測事主老公的用意：

．「因為雖小（倒楣的意思）十六年？」

．「老公還是有心，要不吃完水餃再考慮一下？」

．「意思是『不然再睡一覺，考慮一下好嗎？』水餃水餃，睡覺睡覺」

．「或許把16年的回憶一顆一顆的吃掉，消化掉回憶，再重新出發」

．「象徵16年的互相包容？」

．「水餃內餡包涵了16年的種種回憶」

．「16年的酸甜苦辣」



其中一名網民形容：

「婚姻就像是顆水餃，『包容』，因為餃子皮，可以好好包容餃子餡，它們才可以緊緊地結合在一起，餃子經過開水煮、滾、燙，最後才能夠變成一個香噴噴又白胖胖，最好吃的餃子；沒有『包容』，一煮就散光光」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】