撳錢撳出「人生最大失誤」？女律師一不留神　讓老公沾沾到想離婚

台灣律師李怡貞日前在Facebook上載出一張銀行交易明細照片，崩潰表示「自己經歷人生中最大的失誤」，引來網友熱議。



李怡貞在Facebook專頁發文說，8月7日到台灣銀行ATM提領現金，想要買禮物犒賞自己，結果竟然忘了把交易明細毀屍滅跡，導致存款帳戶餘額被老公發現，笑稱自己是「整個得意忘形」，也在留言處補充「我真的很害怕，領個錢都扮裝成阿嬤」。

台灣女律師崩潰表示，沒將提款收據丟掉是「自己經歷人生中最大的失誤」。（Facebook / @女人大律師李怡貞）

根據李怡貞隨文附上的收據，可以看到她一口氣提了10萬元現金（台幣，下同，10萬元台幣約港幣2萬5千元），並把存款餘額的部分打上馬賽克。眼尖的網民立馬瘋狂猜測：

．「打馬部分的長度，量起來應該有9位數那麼多」

．「我一直在盤算以這個馬賽克的長度案情並不單純」

．「餘額那一欄，感覺數字也好長一串」

．「想看可用餘額」

．「我突然發現，只領這麼多是因為單次提領上限的關係吧」

．「之前妳有說到沒空經常領錢，所以一次都領很多，看此金額應該是李律師提領最少的一次了吧？」



有粉絲提醒李怡貞：

．「還有一個所得稅通知單也要小心」

．「我也曾經犯過全天女人都會犯的錯+1」

．「這真是大失誤啊！看來配偶各種精算中」

．「父親節是不是請他去『付清』就好」



同時也有人安慰說「自己辛苦的所得，更值得昂首挺胸，讓他（配偶）羨慕不已」，讓李怡貞笑回，「他羨慕到說要跟我離婚，並請求剩餘財產分配啦」。

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