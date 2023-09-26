香港近視人口冠絕全球，情況令人擔憂；尤其是當兒童開始升讀小一，6至14歲發育期間更是近視加深的高峰期。為了讓家長和小朋友清楚了解近視的影響，並提供相關的防控和護眼資訊，希瑪眼科中心（C-MER Eye Center）特意聯乘希瑪視光中心（C-MER Vision Center）於9月10日舉辦「瞳護眼睛工作坊」。當天工作坊現場熱鬧非凡，吸引了眾多參加者的關注。為了增加互動和紀念價值，小朋友穿著醫生袍參與活動及拍照留念，展現了對視力健康的重視。同時，家長們也非常投入，關注著工作坊中所提供的知識和信息。

在講座環節，眼科醫生—林寶生醫生詳細講解阿托品眼藥水的作用及使用方法，而視光師—謝進先生則深入剖析近視控制方案。此外，他們邀請到童星小演員Carson黃梓賢、Sean黃梓樂分享配戴「OK鏡」的心得。

雖然梓賢梓樂兩兄弟年紀輕輕，但已經參與過不少廣告及影視作品，最令人熟悉的角色就是在ViuTV劇集《季前賽》中分別飾演「櫈仔」及「老闆仔」，而且每次出場都相當搶鏡。

梓賢亦分享到，他已經配戴OK鏡半年時間，並且發現自己的近視度數完全沒有加深，這讓他感到非常開心。他只在夜晚睡覺時佩戴OK鏡，並且沒有任何不適感。早上摘除後，他無需佩戴眼鏡也能保持白天的清晰視力。此外，OK鏡還有助於減緩近視加深的速度。

童星小演員Carson黃梓賢分享配戴「OK鏡」的心得。（圖片：希瑪眼科中心）

活動現場，許多家長踴躍地向梓賢提問有關OK鏡的問題，包括舒適度、配戴方法以及佩戴期間對睡眠是否有影響等。梓賢回答表示，他戴OK鏡半年來沒有感到任何不適，且只在夜晚睡覺時佩戴。早上摘除後，他的視力仍然清晰，無需佩戴眼鏡。這樣的經驗引起了其他家長的關注，他們希望能深入了解控制近視的方法，以減緩近視惡化速度，並打算為他們的孩子預約詳細的眼睛檢查。

其後，視光師還為小朋友進行簡單的視力篩查，發現大部分小朋友都有近視加深的情況。這讓家長們更加關注，並希望深入了解控制近視的方法。

活動期間，視光師即場為小朋友進行簡單的視力篩查。（圖片：希瑪眼科中心）

這場「瞳護眼睛工作坊」活動的成功舉辦不僅得益於眼科醫生和視光師的專業知識，更受益於小演員黃梓賢和黃梓樂的分享。他們以自己的經歷和心得，向在場的家長和小朋友們傳達了佩戴OK鏡的好處和效果。這樣的實例和個人見證對於家長們來說具有極大的說服力，激發了他們對於保護孩子視力的關注和興趣。

希瑪視光4大兒童近視控制方案

隨著現代科技的普及和孩子們的學習壓力增大，兒童近視成為一個日益嚴峻的問題。近視度數的增加不僅對孩子的學習產生負面影響，亦增加患上嚴重眼疾的風險。為了守護孩子眼睛健康，父母們應及早介入，不妨參考以下4大兒童近視控制方案。

近視控制方法一：角膜矯形術



角膜矯形術（俗稱OK鏡）是一項非手術矯正視力方法，外形上與一般隱形眼鏡沒有分別，於入睡前配戴。原理是在睡眠過程中通過鏡片的壓力慢慢令角膜弧度改變，使其中央部分變得平坦；當醒來後就算不戴眼鏡，也能擁有清晰正常的視力。

由於OK鏡是針對不同的近視度數及角膜形狀而訂制的，所以要先進行專業全面的眼睛檢查。一般而言，6歲以上兒童近視度數少於500、散光度數少於100均可考慮使用OK鏡，但事前必須經由視光師作專業評估。

據本地研究顯示，配戴OK鏡的兒童近視加深速度，比起配戴普通眼鏡平均慢一倍。最好盡早開始戴，就可更加有效控制近視。

近視控制方法二：兒童近視控制眼鏡



兒童近視控制眼鏡是將近視離焦理論應用於光學鏡片上，以減慢眼軸延長，兒童需長時間戴着以保持清晰視力及防止度數加深；配戴方法簡易，與一般眼鏡無異。由於是非入侵性，因此可避免接觸眼球後帶來的不適及風險。

近視控制方法三：MiSight® 1Day隱形眼鏡



使用ActivControl® 周邊離焦技術，提供日常生活所需的清晰視力之餘，同時減慢近視的增長。方便日間劇烈運動時使用，而且每日即棄，更加乾淨衛生；亦省卻每天清潔及定期護理鏡片的步驟。

近視控制方法四：阿托品眼藥水



阿托品眼藥水是近年新興的近視控制方式，可以抑制鞏膜纖維組織生長，只需每日一至兩滴，能讓眼球暫時放鬆、有擴大瞳孔的功效，有助減慢眼軸延長，令近視加深速度變慢。低濃度阿托品眼藥水副作用會較少，對兒童而言非常安全。不過阿托品眼藥水須由眼科醫生處方，建議應諮詢專業的眼科醫生，了解眼藥水劑量和使用方法等。

4大兒童近視控制方案比較。（圖片：希瑪眼科中心）

為了孩子的眼晴健康著想，近視控制實在是刻不容緩。家長最好就小朋友的情況，先諮詢專業醫生或視光師的意見；如有興趣，可聯絡希瑪視光預約配鏡或查詢，或瀏覽希瑪視光網站了解更多。

希瑪眼科視光中心

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