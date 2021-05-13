直資私立小一報名開始　家長必先考慮五大經濟因素︱投委會

撰文： 投委會 最後更新日期： 2021-05-13 18:21

新一年的直資或私立小一報名又開始了！有興趣為子女報讀的家長，除了要留意報名日期及程序，預留充足時間準備相關文件，也要認真考慮家庭經濟因素。

教育影響著子女的價值觀，為他們物色合適的小學的確非常重要，不過家長卻不能忽視子女教育支出為家庭帶來的財政負擔。尤其不同類型的學校在學習模式及日後選校路向方有頗大分別，所牽涉的開支也可能相距甚遠。

家長在備戰這場升小挑戰時，記得要先考慮以下的五個要點，儘早考慮及計劃家庭財政。

1. 全面了解所有使費

如果一開始沒有全面計清楚使費，對家庭財政會構成不少壓力。除了學費，也要了解其他費用包括書簿費、雜費、膳食費或課外活動開支等。例如：若果學校與居所距離遠，會有額外的交通費。 如選擇「孟母三遷」方便子女，無論是買樓或租樓，始終有一定的額外開支。

2. 按財務狀況訂開支上限

投委會的調查發現，子女教育是家長最大的財政壓力來源之一。除了教育開支，子女的課外活動、消閒娛樂及旅行開支亦相當可觀。父母盡力為子女提供所需是可以理解，然而將所有資源集中在子女身上並不可行，應按家庭財務狀況為總體教育開支訂明確上限，確保家庭每月保持穩定的現金流。

3. 兼顧其他家庭財政目標

不應為子女教育而忽略家庭的其他財政目標，要與伴侶溝通及達成共識，作出理性取捨，避免爭拗。例如預留資金作應急錢應付不時之需是非常重要；無論是為自己或是為子女，家長都要為自己的退休需要未雨綢繆。

4. 考慮長遠負擔能力

隨著子女的成長，相關的教育費用如興趣班或其他活動開支可能隨之增加，家庭的其他開支亦然，所以要估算家庭的長遠負擔能力，包括未來收入的穩定性，分輕重排列各項開支，適時作出調整。

5. 選校應以子女為本

最後，想你的錢花得其所，子女讀得開心，記得要以子女為出發點。有名氣的學校不代表適合你的子女，要先認真思考子女的性格特點及能力，再了解不同學校的理念及教學模式是否適合。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

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【編按：文章題目為編輯所擬。】

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