升小備戰｜直資優才(楊殷有娣)書院小學部　5層架構推動資優教育

直資一條龍學校優才（楊殷有娣）書院小學部一向以推動資優教育見稱，透過「資優5層架構」培育學生多元才能，除了常規課程外，更設有「才華班」及「資優班」，課內課外讓學生發展所長。學校創校以來深得不少家長青睞，每年均吸引超過3,000人報讀小一。01親子「升小備戰系列」今次邀請到優才（楊殷有娣）書院小學部陳偉傑校長，分享學校獨特的課程設計特色，並公開入學面試貼士，讓家長在疫情之下，也可以了解學校的第一手資料。



攝影：黃寶瑩

攝錄：盧文俊

剪接：盧文俊



小班教學 5層架構推行資優教育

優才（楊殷有娣）書院小學部共有兩個校舍，小一至小三的初小部校舍位於旺角洗衣街，高小與中學部則共用將軍澳調景嶺嶺光街校舍。學校由天才教育協會會長李業富教授於1996年創辦，多年來均實行小班教學及分組學習形式，老師會按學生的能力及長處分成小組，每班6組、每組約4人，不同科目也採用此形式上課。

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不少家長或誤以為「資優教育」等於拔尖，陳偉傑校長坦言，優才認為每位小朋友都有其獨特才華及能力，「資優」不單著重孩子的IQ或學術成績，而是多元資優，為此學校採用獨有的「資優5層架構」，系統性培育學生多元才能。

近百「才華班」 培育學生多元智能發展

第一層是「多元智能測試」，陳校長解釋：「所有小一新生在8月份的適應週期間，均會接受多元智能測試，老師會一對一與學生對話，透過不同的情景題目測試學生在7個多元領域上的能力，並按每位學生的表現撰寫獨立報告。這份報告有助校方、老師及家長了解學生在各範疇上的表現及長處，並加以培育。」

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第二層則是「才華班」，校方現時設有近100個才華班讓學生挑選，涵蓋語言、數理邏輯、音樂、藝術、STEM等多個範疇，學生可按自己的多元智能及興趣，參加2個才華班作長遠發展。與一般課後興趣班不同，才華班納入常規課程，由校方聘請專業機構教練及導師，甚至職業運動員任教，陳校長形容，此安排能提供一個具延續性及優質的課程，讓學生由小一開始發展才華。

第三層至第五層屬抽離式課程，第三層為「資優班」。陳校長表示，學生無論在學科表現或才華發展表現都會有所特長，因此校方特設逾30個資優班供學生深造，由老師挑選表現優秀而合適的學生參加，在課餘時候接受資優培訓。第四層及第五層為個人及小組的學習計劃，學生會在老師帶領下進行專題研究或參與國際性賽事，分組人數只有4至5人，學生甚至可以跟老師一對一接受資優培訓。

學校著力培育資優人才，除了日常持續性評估之外，每年亦設有3次測考，定期評估學生表現。但對於部分表現未如理想、或偶爾失手的學生，校方亦設有「努力小組」，老師會在課時期間為學生提供額外輔導。

優才(楊殷有娣)書院小學部陳偉傑校長 （黃寶瑩攝）

一條龍學校 逾九成學生直升中一

優才屬一條龍學校，陳校長表示，學生一般只需符合基本要求便可直接升讀中學部，「基本上超過九成學生都可以直升」。中學部同時開辦中學文憑試（DSE）及國際預科文憑（IB）雙軌課程，為幫助學生涵接升中的語文要求，小學部由小二起改以普通話教授中文科，而小六下學期開始，數學及科學等科目亦會改用英語教學。為營造更佳英文語境，全校英文科老師中，有超過半數皆為外籍老師；校方亦安排三年級學生由全外籍老師擔任班主任，提升學生運用英語溝通及學習的機會。

獨特的教學模式，加上學生無需面對升中選校的壓力，優才每年都吸引超過3,000人報讀小一，惟學校實行小班教學，每級5班、每班只有24至26人，提供約128至130個小一學額，平均約27人爭1學位，可見競爭非常激烈。陳校長指，學校小一面試共有兩輪，為公平起見，所有申請者都獲首輪面試機會。

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兩輪面試 另設家長課程

首輪面試由老師單獨面見學生，對話內容圍繞日常生活常識，「都是普遍幼稚園小朋友會接觸到的事物，例如節日、季節、運動、食物等；數學則會有些簡單的邏輯數理題；小朋友亦會分成4至6人一組進行集體遊戲，以評估他們的協作及解難能力，看看小朋友是否懂得尊重別人。面試對話都是以輕鬆形式為主，小朋友一般不太覺得自己是來面試。」陳校長笑言，以往面試後，他都會問小朋友是否開心，「通常10個有10個都會笑著回答『玩得開心』，其實看到小朋友滿臉笑容、蹦蹦跳跳地離開，是我們最開心的事。」

第二輪面試則會邀請家長與小朋友一同面見，除了簡單傾談外，亦會邀請家長跟小朋友一起講故事，或有一些情景描述題，讓小朋友展現聯想能力及分享生活體驗。陳校長強調，次輪面試目的希望了解家長教養方針及價值觀：「面試內容會圍繞家庭生活，如家長平常跟孩子有甚麼親子活動，以及父母教養孩子的方法，例如家長是否尊重小朋友；另外亦希望家長加深對學校的認識，例如家長是否認同本校辦學理念及特色，能否陪伴小朋友一起參與日後的學習生活，這點是很重要的。」

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入學前除了學生要面試，家長也需要參加家長課程。過往家長課程設於首輪面試之後，家長須達到八成出席率才可進行次輪面試，近年則開始有「減辣」跡象，家長課程改為設於次輪面試之後，家長達到一定出席率便合乎條件輪候入學。陳校長解釋：「能夠進入第二輪面試的申請者其實有很大機會將入讀本校，因此更希望家長深入了解本校辦學理念，課程中亦包含一個由教育心理學家主持的九形人格課程，讓家長及小朋友認識自己的性格和學習特質。」

陳校長：最想學生具備3種特質

陳校長更分享，希望學生入讀時或完成12年學業後，均能擁有校訓提及的3個特質，愛心、創意、勤奮。「愛心所指的是同理心，我們希望小朋友可以關心別人，理解別人的感受或困難，欣賞其他同學或別人的長處。其次是創意，我們希望小朋友一定要有好奇心，不只是坐定定聆聽老師教導，而是對學習有熱誠，每件事都會問為甚麼，再去探究他們的學習。因為知識不單局限於課堂或書本，小朋友的界限是我們無法想像的，如果我們能燃起學生的好奇心、對學習的信心，他們就會自發地繼續學習。第三是勤奮，我們希望同學喜歡學習，學生喜歡學校課程和科目，以至才華班和資優班，自然就會喜愛學習和學校的群體生活，到將來就會慢慢進步。」

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轉校生有「小天使」助融入

至於轉校生的安排，陳校長坦承近年小學部及中學部均有出現少量流動學額，有意轉讀優才的學生可以先在網上申請，校方會安排筆試及面試，另再面見校長或副校長。「轉校對同學來說也是一個挑戰，他們要離開熟悉的地方及同學，來到陌生的環境，所以我們會為每名轉校生配對兩位樂於助人又健談的『小天使』，帶新生認識校內環境及師生。以我所見，一般轉校生在入讀兩三星期後已融入了我們大家庭。」

優才（楊殷有娣）書院 （黃寶瑩攝）

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