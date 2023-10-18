迪士尼攻略|FROZEN魔雪奇緣世界真實試玩報告 遊樂設施/劇場/餐廳

【FROZEN｜魔雪奇緣世界｜World of Frozen 試玩報告】全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區將於11月20日正式開幕！作為FROZEN的忠實粉絲Hailey已急不及待要到魔雪奇緣世界(World of Frozen)大玩特玩！幸運地Hailey可入場特別場次，在正式開幕前率先全體驗新園區。究竟新園區有多好玩？以下送上魔雪奇緣世界真實試玩報告！



文章獲HaileyDaily授權轉載

FROZEN試玩報告遊玩設施篇：魔雪奇幻之旅

魔雪奇幻之旅是園區內最令人有驚喜感的遊樂設施！乘坐木船穿越北山，見證《魔雪奇緣》一幕又一幕的經典場景，途中更有電影樂曲不斷播放。Hailey及同船的旅客都不禁唱起歌曲。隨著劇情發展，木船來到冰雪皇宮，大家一起見證Elsa施展冰雪魔法。作為忠實粉絲，不禁覺得此場景的還原度極高，猶如置身Elsa的魔法之中一樣，更體驗了一個小驚喜！最後來到旅程尾段，見到巨人棉花糖，各位要準備好迎接一個大驚喜！在此就不作劇透了！魔雪奇幻之旅絕對是一個會令粉絲想「玩完再玩」的遊樂設施！

FROZEN試玩報告遊玩設施篇：雪嶺滑雪橇

迪士尼魔雪奇緣世界亮點4. 全新遊樂設施「雪嶺滑雪橇」（歐嘉樂 攝）

雪嶺滑雪橇是一個只有30秒的過山車，小朋友只要身高95cm以上便可以玩！對於初次接觸過山車的小朋友來說可能30秒會較合適。雖然只有短短30秒，但過山車速度超級快，加上路軌會攀山越嶺、穿梭洞穴和峽灣，刺激程度絕對比得上「灰熊山谷」！大家玩時記得不要閉上眼睛，因為沿途可同時欣賞阿德爾王國的森林峽灣之美。不過貪玩的Hailey 都覺得30秒太短，如果可以走兩圈就更滿足，所以Hailey 下車後都即時再去排隊玩多一次！

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FROZEN試玩報告小劇場篇：森林小天地

Elsa、Anna及Olaf的粉絲絕對不能錯過全新互動體驗「森林小天地」！其實「森林小天地」是一個結合光雕投影、特效和感官元素的真人表演，粉絲可以在劇場內與Elsa Anna近距離接觸！小朋友們不妨大膽走出劇場中間位置，與Elsa Anna 一起施魔法！

FROZEN試玩報告餐廳篇：阿德爾港畔餐廳

整體而言食物質素不錯，今次3名大人、1名小朋友總共點了3個餐：

港畔海鮮薈：只有數件三文魚、青口及蝦，跟一件黑糖麵包，點餐時原本以為不跟飯或粉會不夠飽，但食完都已8成飽！忌廉汁好香，拌黑糖麵包一起食非常好味。

掌櫃秘製羊膝：用啤酒汁煮，但不會有苦味，不過小朋友未必鍾意食。羊膝煮得很入味，肉好腍，非常推薦！

森林貓耳粉：黑松露白汁粉，有濃厚黑松露香氣但整體而言沒甚麼特別，小朋友飽肚之選

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點1-4號餐跟餐包括一枝飲品，可揀選可樂、雪碧或一枝水，餐另送一塊「雪花餅」。阿德爾港畔餐廳算是迪士尼樂園內價錢中高價的餐廳，但食物味道亦比較好。該餐廳可用會員折扣優惠。餐廳只有一層，座位不算多，室外湖邊有用餐區，如天氣較涼爽時可以邊欣賞城堡景觀邊用餐。建議可以在12點左右先用餐，當天約12點半左右當我們入座後已開始多人。餐廳內只有兩個收銀櫃位，每個櫃位左右兩邊排隊，正式開幕後人流較多可能排隊需時。

FROZEN試玩報告打卡篇

作為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，迪士尼全新園區—魔雪奇緣世界高度真實地還原了《魔雪奇緣》電影系列的場景。當穿過斜路，一踏足園區就如像來到北歐國角一樣，電影中的「阿德爾」」活現在眼前。位於入口位置的友誼噴泉是熱門打卡位，入夜後噴泉更會隨著音樂演化出不同的燈光效果。另外阿德爾小鎮的彩虹色小屋等亦是必影位置。如果幸運，在阿德爾小鎮內還可以遇到Elsa 、Anna 、基斯托夫及奧肯！

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要選園區內最靚打卡位，一定是「 國王橋」！站在橋上可飽覽阿德爾城堡、阿德爾小鎮、阿德爾港和阿德爾森林！大人小朋友們一定要在晚上再訪園區，因白天跟晚上的景致完全不同，各有美感！

Disney「魔雪奇緣世界」詳情：

日期︰2023年11月20日開幕

地點︰香港迪士尼樂園



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