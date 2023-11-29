照顧孩子極累人！老公建議妻子辭職才計劃第二胎　網民勸她三思

經濟不景氣加上通膨導致物價頻頻上漲，育兒的諸多花費讓父母們喘不過氣。



一名身為妻子的網民婚後本來打算生兩胎，但老大出生後發現每日的生活都被育兒及工作填滿，已經沒有多餘的心力照顧另一個孩子，加上不願意放棄當前的工作，動搖想生第二胎的念頭。

在職媽媽的生活有多疲倦？但凡體驗過的人都會知道！（按圖了解）

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一名女網民在PTT發文表示，本來生2個小孩是她與丈夫的理想，但大寶出生後，每天6:30起床，接送小孩之後還要上班，下班後再顧小孩到就寢時間，雖然老公也有能力獨自照顧小孩一天，但因工作輪班緣故，小孩的大小事大多都是事主處理。即使經濟狀況可以負荷，但在時間被塞滿的情況下，事主仍動搖了生第二胎的念頭，雖然老公建議她可以轉兼職或辭職，但她擔心將來若須重返職場難以銜接。

許多網民建議事主沒想清楚千萬不要生，更提醒她絕對不要放棄工作：

．「只要有一絲不想，還是不要生老二比較好」

．「不要生，生完妳會更難過，根據妳老公的工作型態，妳的職涯會完全被犧牲」

．「絕對不要離職，有經濟能力對女生來說太重要了」

．「生一個小孩不是撐個兩三年就海闊天空，至少要養20年，所以有疑慮就先不要生」



也有網友表示，若真的考慮生第二胎，可以找保姆等方式分擔育兒壓力，或是等大寶長大再生：

．「找能cover傍晚到晚上的保母或陪玩做緩衝，熬到二寶也上學，在同一學校會好很多」

．「可以花錢請人接送陪玩，都做得到」

．「妳也可以再等大寶大一點再生，我大寶現在快四歲其實蠻好帶的」

．「可以等大寶大一點較能自理、當小幫手再考慮」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】