女兒已讀大學 人妻竟意外再次懷孕 老公喊好她卻嘆又要重頭開始
撰文：聯合新聞網
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「恭喜妳，妳懷孕了！」從醫生口中聽到這樣的回答，對新婚的夫妻而言，真是天大的喜事，但對小孩已經讀大學的女網民而言，不知是喜還是憂。
總算是自己的骨肉嘛，辛苦多一次也沒所謂吧！😂（按圖了解）
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有位女網民早前在社群平台「爆料公社」貼文表示，因為結婚27年紀念日，同時為了犒賞她對家庭的辛勞與犧牲，老公特別精心策畫一趟日本2人自由行，要她這趟旅行完全放鬆，因為老爺奶奶有孩子們照顧，因此不用掛心。
不過旅遊回來後，最近因為身體感覺不適去醫院檢查，醫生竟恭喜女事主說「妳懷孕了」。她隨即打電話跟老公報告這件事，電話另一頭傳來老公興奮的大喊，「我老婆懷孕了，我老婆懷孕了」之後，事主聽到的是客戶連聲的恭賀聲。她這時長嘆一聲，心想「孩子們好不容易都高中、大學了，怎麼又來了一個，又要重頭開始了」。
網民們看完貼文後，紛紛留言回應表示：
．「恭喜」
．「生命的到來一定有某種意義，恭喜妳」
．「恭喜，又可以重溫年輕的歲月」
．「年輕人很多結婚後不生，長輩望穿好多水就是不生，所以寶貝送來妳們家好福氣」
也有人表示：
．「恭喜，將來讓寶寶的兄姐一起幫忙帶孩子」
．「太恭喜了，會有很多人搶着湊的，媽媽請放心」
．「沒關係的，我最小兒子跟最大女兒差20歲，大的會幫忙照顧小的」。
當然更有人分享自己不同的經驗：
．「我老大21歲，老二17歲，老三7歲，真的快瘋掉」
．「我也隔20年，蹦了一個小娃娃，真的很累（自己帶+上班）」
也有人勸說：
．「好可怕，我生第三個就趕快結紮了」
．「我生完三胎就結紮，這樣比較安全」
更多人提醒事主：
．「小心高齡產婦問題多」
．「理論上是該說恭喜，可是身體允許嗎？高齡畢竟風險大」
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