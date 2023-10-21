厭倦每天都要洗碗！這媽媽忽發奇想　炮製一頓無餐具晚餐舉家歡騰

你是不是對於每天的日復一日的家事感到疲憊，真的有時候只想放個假，無奈媽媽這工作沒有假期可言！



是不是每天日復一日的繁瑣家務，讓你感覺厭煩，這位來自英國的媽媽也是為每天做不完的家事煩惱，沒想到她突發奇想的一招「免洗碗超省力」晚餐，大大節省她洗碗的時間和精力。

全家體驗自助晚餐

這位英國媽媽Rebecca Cubberly一次晚餐中，透過不使用盤子或餐具，只在整張餐桌上鋪上了錫紙，就完成了一家四口的晚餐，同時也讓自己暫時鬆口氣，不用在全家酒足飯飽之後，還要完成一家人的碗盤清潔。

這位媽媽說道，我只要清理刀具與砧板就可以，「我起碼省了半小時時間，」而且這次的晚餐是利用氣炸鍋來調理，「我只在餐桌上鋪了五張錫紙，然後擺上肉碎、蔬菜、粟米片、芝士和捲餅，我跟孩子們就開心享受一頓自助晚餐。」飯後只要全部處理掉就好。

做飯和打掃，最花時間

在一天之中，通常備餐與打掃是最花費時間的，Rebecca這樣做也讓自己暫時放鬆下來，趁着老公給孩子進行最艱鉅洗澡工作的空檔，她不再重複之前的善後工作，終於有了可以喘口氣的時間，在晚餐之後得到片刻休息。

幸運的是，孩子們非常喜歡這個主意，「所以，我們百分百會再次嘗試這樣做，也許會體驗不同的食物或是用餐方式，比如薄餅之類，尤其是我真的沒力氣幫孩子洗澡的時候，我就會這麼做。」因為餐後就就可以完全交給老公！

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偶爾的用餐樂趣

不過Rebecca發佈了她的晚餐照後，得到最多的回覆卻是，「使用錫箔紙，對環境可能造成更大的傷害！」她也回應，「我知道它們來自哪裏，所以我把它們丟進了回收站！」

對於大多數的全職媽媽來說，這是一個聰明的主意，也是避免洗碗的絕妙方法。

「你可以帶你的孩子去餐廳用餐，但我們在家一樣吃得很開心」。這都歸功疫情期間，我們無法去麥當勞時，我就自己做了包裝，我們稱之為「媽媽的麥當勞」，而且我也對肯德基也做了同樣的事情，稱之為「媽媽的炸雞」。

總之，這位媽媽說到，我只是盡我所能用餐時間變得有趣，畢竟這是一天中最重要的時刻，一家人可聊聊今天所發生的事情，「我會繼續嘗試下去！」

各位每天辛勤備餐清潔的媽媽們，你也會想試試嗎？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：英國媽媽今天不洗碗！這位忙於家務的母親，竟然突發奇想讓家人不用餐盤吃飯，她說 : 下次就是嘗試pizza了】