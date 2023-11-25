寧願餐餐即食麵！單親媽靠綜援支撐生活　捱餓也要讓女兒滿身名牌

一位每周生活費僅僅180美元（約港幣1千4百元）的媽媽，寧願花錢為七個月大的女兒購買名牌服裝，而不是支付房租。



少子化的關係，有人以「窮養」方式養出小孩獨立的性格；當然也有父母透過「富養」，培養出孩子與生俱來的氣質，不論是哪一種方式， 爸媽無不希望給孩子在健康快樂的環境下成長！

不過，這位單親媽媽絕對讓人出乎意料！每周生活費只有180美元的她，寧願把錢花在為七個月大的女兒購買名牌服裝，而讓自己只吃即食麵過活。

捱窮捱餓也要打扮女兒，這樣的育兒方法是好事嗎？（按圖了解）

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單親媽媽，收入一半都給女兒買名牌

來自英格蘭西南部多塞特郡的Carissa Spark依靠政府的補助來生活，並兼職學習成為美髮師獨自養育女兒。在過去一段真人秀《Blinging Up Baby》中，卡麗莎就坦承，她將一半的收入的錢都花在了買嬰兒名牌服裝上，而自己經常靠吃即食麵維持生計，只為了提供給孩子「最好的」。

她這樣做就是要女兒Lavinia穿得漂亮，而不是將來只會買便宜貨。

「我喜歡蝴蝶結、滾邊、絲帶裝飾，甚至任何閃閃發光的東西 —– 但我知道我再也不會擁有，」而Carissa之所以這麼偏執想要給女兒最好的一切，就是為了補償自己從小的遺憾，「為了女兒，我一直過着吃即食麵和麵包條的生活，我總是先確保Lavinia能夠得到了她需要的東西，無論是食物、衣服，還是玩具。」「如果我不得不挨餓，才能給她買珠寶，我也會選擇這麼做。」

期望為女兒留下美好回憶

難道媽媽Carissa就只是彌補自己童年缺失的遺憾嗎？原因當然不只如此。「我希望當女兒長大回顧與她的照片時，她能看到媽媽付出了多少努力，她能看到她是多麼地被愛！」

除此之外，她也想擁有與孩子關係緊密的感覺，原來Carissa從小就跟媽媽關係緊張，甚至疏離，她是由祖父母養大的。「所以，當我成為一個母親，我就想讓她了解，我是有多愛她！」

就在Carissa如此寵溺女兒的同時，也是有人這樣疼愛着她，因為祖母到現在還給予她經濟上的資助，幫助她扶養女兒，「我想，如果我們不幫助她，她就吃不到任何食物，這就是我會為家人做的事情，」她的祖母說到。

育兒方式，令人震驚

Carissa如此富養孩子真的令人震驚 ，原生家庭對孩子的成長真的影響深遠！

想必不少爸媽對卡麗莎花錢的方式感到不可思議 ，自己都吃不飽了 ，還要給孩子超乎能力範圍的享受。大部分的爸媽都認為，與其從小讓孩子被名牌包圍，而養成愛慕虛榮的習慣，反倒幫孩子把錢花在文化薰陶或生活體驗上更好，至少長大後的思想與心態絕對會變得更加豐富，也有不少網民真心這樣認為。

除此之外，孩子還小，花巨資購買昂貴的衣服和配件只是滿足父母罷了，而這些衣服和配件幾個月後就會穿舊，無形中也是浪費錢。

卡麗莎這樣的富養女兒，是她自己的選擇，不過，透過這樣的過程 ， 她何嘗不是也正在療癒她自己內心的孩子啊。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這位媽媽每週靠180美元生活，甘心晚餐吃泡麵，這樣就能買LV嬰兒服給女兒，她說：即使我挨餓，我也會這麼做】